La Redazione di ProiezionidiBorsa, in questo spazio, si occupa di opportunità lavorative da proporre ai Lettori. Consapevoli della difficile e delicata situazione dell’occupazione nazionale, drasticamente diminuita con la diffusione del coronavirus, sono molteplici le aziende che provano a rialzarsi dalla crisi.

In questo caso, si segnala che Lidl, la catena europea di supermercati di origine tedesca, ha annunciato il proprio piano assunzioni relativo alle sedi italiane. Nei prossimi mesi, infatti, diverse saranno le figure selezionate.

L’azienda, famosa in tutto il mondo, è stata fondata nel 1930 da un membro della famiglia Schwarz. Inizialmente, infatti, la catena di negozi si chiamava Lidl & Schwarz Lebensmittel-Sortimentsgroßhandlung. Oggi, Lidl ha distribuito nel mondo oltre 10.800 supermercati. In Italia, Lidl ha affondato le sue radici prima in Veneto, per diffondersi, successivamente, nelle altre aree settentrionali del Paese, fino a giungere a una copertura pressoché omogenea dell’intero territorio nazionale. L’unica regione in cui non è presente nessuna filiare Lidl è la Basilicata.

Al via nuove assunzioni fra diplomati e laureati, ecco dove e come proporsi

Le assunzioni, previste per i prossimi mesi, saranno circa 200 in punti vendita Lidl disposti in diverse regioni italiane.

Possono inviare la candidatura sia diplomati che laureati. Oltre 50 le figure ricercate dall’azienda, tra cui anche:

a) addetti alla vendita;

b) operatori di filiale;

c) commessi specializzati;

d) operatori di magazzino.

Tra le caratteristiche richieste anche:

a) esperienze nel retail o nella grande distribuzione;

b) forte orientamento al cliente;

c) attitudine al lavoro di squadra per il raggiungimento di un obiettivo comune;

d) capacità decisionali;

e) attitudine al problem solving;

f) flessibilità e dinamicità.

Per ulteriori informazioni e per inviare la candidatura, consultare il sito ufficiale della multinazionale, cliccando qui.

