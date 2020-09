Al via lo sconto benzina e diesel a 1 euro a litro. Ecco per chi e come ottenerlo. Si tratta di una mossa strategica messa in atto da una regione italiana in particolare. Si tratta infatti di un’iniziativa presa dal Friuli Venezia Giulia. Gli automobilisti residenti in questa regione, potranno fare il pieno con 1 solo euro al litro. L’iniziativa ha lo scopo di reggere la concorrenza con le stazioni di servizio slovene. Essendo molto vicine al confine, infatti, diversi cittadini italiani preferiscono recarsi in terra straniera per risparmiare.

Dunque, lo sconto sulla benzina riguarderà i cittadini del Friuli Venezia Giulia. La giunta della regione, per portare avanti l’iniziativa, ha stretto un accordo con i distributori. Verrà applicato uno sconto di 0,05 euro al litro da applicare al servizio. Inoltre, verrà versato anche un contributo regionale per permettere di abbassare i prezzi del carburante.

L’iniziativa terminerà il 30 settembre 2020. Dunque, un mese di tempo per capire se questo progetto può realmente aiutare la regione. Si tratterà di una prova per il Friuli, che deciderà, alla fine, se mantenere questi stessi prezzi anche in futuro.

Ecco come ottenerlo

Non servirà richiedere lo sconto. Il contributo, infatti, verrà versato direttamente sulla tessera carburante dei friulani. Il primo incentivo riguarda i residenti nei comuni presenti nell’Area 1. Costoro potranno fare rifornimento con la loro tessera, su cui saranno versati 0,29 euro al litro per la benzina e 0,20 euro al litro per il gasolio.

Per coloro che risiedono nei comuni dell’Area 2, invece, gli incentivi saranno diversi. Sulla loro tessera carburante, la regione verserà 0,14 euro al litro per la benzina e 0,09 euro al litro per il gasolio.

Inoltre, per entrambi, vi sarà un ulteriore sconto. Si tratta di 0,05 euro al litro sul carburante. Quest’ultimo incentivo sarà valido anche per le auto ibride.