Le borse di studio rappresentano un’occasione unica per i ragazzi che appartengono a famiglie con qualche difficoltà economica. E ciò perché garantiscono alcune forme di aiuto concreto che prevede l’erogazione di denaro a sostegno delle spese da sostenere. Soprattutto nei nuclei familiari con più figli a carico diventano molto pesanti i costi dei libri, del materiale didattico e degli abbonamenti ai mezzi pubblici. Anche per i ragazzi più meritevoli che riportano votazioni alte vi sono dei premi in denaro per offrire loro ulteriori e diverse per occasioni formative. Non a caso infatti “Ecco i fortunati studenti che riceveranno assegni e bonus da 500 a 1.500 euro senza presentare ISEE per l’anno 2020/2021”.

Per le famiglie che invece appartengono ad una fascia reddituale modesta vi sono invece dei sussidi economici che prescindono dal merito e dalle votazioni scolastiche. Ciò per tutelare il diritto allo studio e alla prosecuzione dei percorsi formativi anche ai ragazzi che vivono in condizioni di precarietà economica. Sono infatti al via le domande per bonus fino a 2.900 euro per figli studenti con reddito ISEE inferiore a 30.000 euro. A partire dallo scorso 7 giugno e con scadenza al 28 luglio 2021 è possibile inviare per via telematica il modulo per la candidatura.

Al via le domande per bonus fino a 2.900 euro per figli studenti con reddito ISEE inferiore a 30.000 euro

La Regione Lazio mette a disposizione degli studenti in sede, pendolari e fuori sede alcune borse di studio di importo variabile che partono da 1.981.75 euro. Tale somma raggiungerà gli studenti universitari in sede, mentre quelli pendolari riceveranno 2.898,51 euro e quelli fuori sede 5.257,74 euro. Fra i beneficiari del bonus, oltre ai ragazzi iscritti a corsi di laurea triennale, specialistica e magistrale, vi sono anche i dottorandi di ricerca. I limiti di reddito ISEE da rispettare per l’anno 2021/2022 coincidono con la soglia di 23.626,32 euro. Si rimanda alla consultazione del bando per conoscere i dettagli relativi ai requisiti di merito per studenti disabili e alla durata dei sussidi finanziari.

Attenzione a non perdere bonus di più di 1.000 euro per figli studenti fino a 21 anni con reddito ISEE superiore a 35.000 euro