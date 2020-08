Un focus per capire cosa significa che è al via il nuovo bando per l’assegnazione di alloggi a canone agevolato.

E’ giusto di qualche settimana fa l’emanazione del bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), la cui procedura standard è stata oggetto di altro approfondimento. Tale bando, di nuova emissione, consentirà quindi ai cittadini residenti o esercenti un’attivita lavorativa in una data area geografica e in possesso di determinati requisiti soggettivi, di partecipare. Saranno oggetto di prossima assegnazione in locazione determinate tipologie di alloggi, con le caratteristiche sotto evidenziate. Vediamo quindi, più nel dettaglio, cosa significa che è al via il nuovo bando per l’assegnazione di alloggi a canone agevolato.

Al via il nuovo bando per l’assegnazione di alloggi a canone agevolato: dove e quando

Tale intervento ha carattere locale, e in particolare riguarda il Comune di Marino nel Lazio. Pertanto, la prima cosa da fare da parte dei potenziali interessati, sarà di verificare il possesso dei requisiti richiesti dal bando. Poi bisognerà seguire tempi e metodi per una corretta presentazione della domanda. La domanda dovrà quindi essere presentata a far data dall’1 luglio 2020. Ma, c’è una novità, vale a dire, la suddetta procedura non ha termini di chiusura o scadenza per la presentazione delle domande. Per cui, la sua vigenza si estende fino alla pubblicazione di un nuovo bando generale di concorso.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Come agire

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite apposito modello disponibile sul sito istituzionale del Comune di Marino www.comune.marino.rm.gov. Il modello dovrà essere altresì corredato di marca da bollo del valore di euro 16,00 e di tutta la documentazione richiesta.

Quanto alle modalità d’inoltro della domanda, queste sono le uniche ammesse:

a) mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento recante la dicitura sulla busta “Bando generale per assegnazione alloggi E.R.P.”al seguente indirizzo: Comune di Marino – Area II Servizio Patrimonio, Largo Palazzo Colonna, 1-00047- Marino(RM);

b) tramite utenza personale di posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.marino.rm.it specificando in oggetto “Bando generale per Assegnazione Alloggi E.R.P.”;

c) consegne a mano, senza busta, presso l’Ufficio Protocollo, sito in Largo Palazzo Colonna, 1 -00047 Marino (RM) orari 9:00-12:30 dal Lunedì al Venerdì 15:30-17:30 limitatamente al martedì e giovedì.

Tipologia di alloggi

Quanto agli alloggi rientranti nel presente bando, questa è la casistica:

a) non superiore a quarantacinque metri quadrati per un nucleo familiare composto da uno o due componenti;

b) superiore a quarantacinque metri quadrati e fino a sessanta metri quadrati per un nucleo familiare composto da due o tre componenti;

c) superiore a sessanta metri quadrati e fino a settantacinque metri quadrati per un nucleo familiare composto da quattro componenti;

d) superiore a settantacinque metri quadrati per un nucleo familiare di oltre quattro componenti

Norma di chiusura

L’ulteriore novità della presente procedura attiene ai tempi di approvazione della graduatoria da parte della commissione comunale. Con riferimento al blocco di domande trasmesse dall’1 luglio al 31 dicembre 2020, l’approvazione avverrà entro il 31 maggio dell’anno 2021. Resta inteso che la nuova graduatoria andrà a sostituire le precedenti.

Insomma, riportando testualmente le parole dell’Assessore alle politiche sociali, questa operazione rappresenta quanto segue. Vale a dire “un passo avanti nella modernizzazione e trasparenza della pubblica amministrazione a favore dei cittadini che si trovano in uno stato di fragilità sociale e di precarietà abitativa”. Ecco quindi cosa significa che è al via il nuovo bando per l’assegnazione di alloggi a canone agevolato.