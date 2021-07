I saldi estivi ormai sono alle porte. Oggi, infatti, inizieranno gli sconti in Sicilia. Finalmente potremo comprare gli abiti che amiamo a prezzi più bassi. E, soprattutto, potremo sbizzarrirci con tutti i capi d’abbigliamento che verranno presentati. Dell’argomento avevamo già parlato in questo nostro precedente articolo, che consiglia anche il modo adatto per capire se lo sconto presentato è un vero affare o no. E ora vediamo quali sono le date aggiornate di inizio dei saldi e quando potremo usufruire degli sconti tipici di questo periodo dell’anno.

Al via i saldi estivi 2021, ecco l’inizio aggiornato da regione a regione

Partiamo con il dire che sarà bene iniziare a farci un programma per i saldi. Infatti, con gli sconti, è facile farsi prendere dall’euforia. E potremmo arrivare a spendere più di quanto vogliamo. Quindi, tutto ciò che dobbiamo fare se non vogliamo esagerare è darci un budget massimo. E inoltre capire cosa manca nel nostro armadio per comprare i capi di abbigliamento di cui veramente abbiamo bisogno. Magari possiamo anche fare delle piccole ricerche online per i negozi che dispongono di un sito. E ora vediamo quando possiamo usufruire dei saldi di quest’estate.

Ecco le date di inizio e fine dei saldi in ogni regione

Come abbiamo già detto, sarà la Sicilia ad aprire le danze il 1° luglio, chiudendoli secondo il programma il 15 settembre. Apriranno più tardi gli sconti, invece, il Trentino Aldo Adige (16 luglio), la Campania (23 luglio), la Puglia (24 luglio) e la Basilicata, che fa slittare l’apertura al 2 agosto. Per tutte le altre regioni, invece, la data di inizio è fissata per il 3 luglio. Inoltre, le scadenze dei saldi della maggior parte dei luoghi sono fissate per gli ultimi di agosto o i primi di settembre.

Dunque, da oggi al via i saldi estivi 2021, ecco l’inizio aggiornato da regione a regione! Abbiamo un po’ di tempo per sfruttare gli sconti che ci verranno proposti e per arricchire il nostro armadio con nuovi abiti da urlo!