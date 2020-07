Al via i contributi a fondo perduto. Ecco chi può richiederli e come fare domanda

Gli emendamenti apportati al DL Rilancio sono in fase di conversione in legge. Tra questi, grande interesse suscitano i contributi a fondo perduto. Si tratta di erogazioni a favore delle imprese e delle partita Iva. Questi enti sono tra quelli che più hanno subito le conseguenze del lockdown. Il Decreto Rilancio ha quindi stanziato dei fondi riservati esclusivamente a loro. In questo modo, saranno coperte alcune perdite dovute all’emergenza sanitaria. Il timore era che, con la conversione in legge, si potessero perdere alcuni benefici. Vediamo dunque se in questi giorni i contributi a fondo perduto sono stati modificati. Non sarebbero le uniche misure con delle modifiche subite.

Dunque, prendono il via i contributi a fondo perduto. Ecco chi può richiederli e come fare domanda.

Chi può richiedere i contributi a fondo perduto?

I soggetti beneficiari del provvedimento sono i titolari di partita Iva, le imprese e i lavoratori autonomi. Per ottenere il contributo, il Decreto prevede però alcune condizioni. Prima fra tutte non aver superato i 5 milioni di euro di compensi nel 2019. Inoltre, si dovrà dimostrare un altro requisito. Aver guadagnato nell’aprile del 2020 i 2/3 di quanto si è guadagnato nell’aprile 2019.

Come fare domanda

Sarà necessario presentare la domanda all’Agenzia delle Entrate. Questo potrà avvenire unicamente in fase telematica. Il termine ultimo per l’invio delle domande è fissato per il 13 agosto 2020. Una novità per la scadenza, però, c’è. L’eccezione si presenta quando il soggetto richiedente è un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto. In questo caso, la scadenza è fissata al 24 agosto 2020. Il contributo sarà del 20% del calo del fatturato di aprile se i compensi dello scorso anno sono inferiori a 400.000 euro. Del 15% invece per coloro che nel 2019 hanno superato i 400.000 euro e del 10% se la soglia ha superato 1.000.000 di euro.

