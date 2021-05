Ogni volta che facciamo la spesa, ci lasciamo prendere dalle marche che abbiamo visto in Tv. Ci sembrano più affidabili e, di conseguenza, i prodotti ci sembrano di migliore qualità.

La verità è che, spesso, dietro alla marca famosa, si nasconde un prodotto di qualità uguale, se non inferiore, a quelli delle marche meno note.

Ecco perché dobbiamo stare attenti a non farci imbrogliare da questi trucchetti psicologici.

Lo stesso discorso vale anche per la carta igienica. Quando siamo al supermercato, scegliamo la carta igienica in base al colore, alla presunta morbidezza e alla marca. Ma ci cambierebbe davvero la vita se la carta igienica che utilizzassimo fosse di un colore diverso dal bianco? L’utilizzo che ne faremmo sarebbe lo stesso, no?

Esiste un tipo di carta igienica di un colore diverso dal bianco, ma che ha mille altre qualità. Infatti, al supermercato ci lasciamo incantare dalle marche senza sapere che è questa la carta igienica migliore del Mondo. Scopriamo insieme di quale si tratta.

I criteri di scelta

I criteri con cui decidiamo di acquistare un tipo di carta igienica invece di un altro sono diversi.

Il costo, la quantità, le dimensioni e, come scritto precedentemente, il colore, la presunta morbidezza e la marca.

Le pubblicità ci vogliono vendere il loro prodotto facendo leva sul numero di strappi, la lunghezza dei rotoli, lo spessore della carta. Ma siamo sicuri che siano solo questi i criteri di scelta da prendere in considerazione?

Uno spreco infinito

Come riporta il Worldwatch Institute, importante organizzazione ecologista americana, ogni giorno finisce negli sciacquoni dei nostri wc la quantità equivalente a 270mila alberi. Il dato allarmante è che il 10% è costituita dalla carta igienica.

La utilizziamo tutti, ogni giorno. E questo comporta un grandissimo spreco di alberi e intere foreste rase al suolo. Ecco perché dovremmo scegliere la carta igienica prodotta con carta riciclata. Al supermercato ci lasciamo incantare dalle marche senza sapere che è questa la carta igienica migliore del Mondo.

Spesso snobbiamo questo tipo di carta igienica perché non è bianca, bensì marrone chiaro. Questo è il naturale colore del prodotto riciclato, che non andrà ad inficiare in alcun modo sulla qualità della carta.

Scegliendo questo tipo di carta aiuteremo l’ambiente, riciclando un materiale che altrimenti andrebbe sprecato. In questo modo parteciperemo attivamente ad aiutare il nostro pianeta, e ci porteremo a casa una carta igienica di ottima qualità. Meglio di così!

