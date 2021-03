Finalmente la prima estrazione per la Lotteria degli scontrini. Ma quante probabilità ci sono di vincere? Secondo i dati divulgati dal MEF al primo giro 1 su 53 milioni può vincere alla Lotteria degli scontrini. Infatti sono stati emessi 535.209.478 scontrini nel mese di febbraio. Ebbene, nella giornata odierna, verranno estratti 10 premi da 100 mila euro per i possessori degli scontrini e 10 premi da 20 mila euro per coloro che hanno emesso il biglietto.

Dunque, gli italiani, popolo incallito di giocatori, attende di conoscere i 20 fortunati baciati dalla Dea bendata. Come tutti sanno è la prima estrazione in assoluto e perciò non tutti conoscono i meccanismi. Con l’aiuto dei nostri Esperti di ProiezionidiBorsa andiamo a scoprire come funzionerà.

L’estrazione

Agenzie delle Entrate e Monopoli formeranno una commissione di tre membri con il compito di supervisionare una ruota telematica che decreterà i tagliandi vincenti. I numeri dei tagliandi vincenti saranno poi resi noti sul portale della Lotteria degli scontrini.

Chi ha vinto cosa deve fare

La comunicazione della vincita avverrà a consumatori ed esercenti in modo diverso. Infatti ai primi giungerà un’email (posta certificata) o in alternativa una raccomandata con avviso di ricevimento. Infatti i gestori del concorso consulteranno l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) o l’ Anagrafe tributaria per risalire all’indirizzo del vincitore.

Discorso diverso per gli esercenti che hanno emesso lo scontrino fiscale. Infatti, ogni attività ha l’obbligo di possedere una posta elettronica certificata e perciò la comunicazione di essere tra i fortunati vincitori arriverà telematicamente. Solo nel caso in cui, la posta elettronica certificata non sia più attiva, il gestore del concorso invierà la comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento alla sede legale.

Cosa c’è scritto nella lettera

Commercianti e consumatori hanno 90 giorni di tempo per incassare la vincita altrimenti perderanno tutto. Le modalità per reclamare il premio saranno indicate nella email oppure nella raccomandata. Al primo giro 1 su 53 milioni può vincere alla Lotteria degli scontrini. Di conseguenza il vincitore non deve distrarsi altrimenti i soldi del premio finiranno nelle casse dell’Erario.