Al posto di smalto rosso, nude o french scegliamo questa manicure essenziale ma elegante da fare anche a casa

Anche se ultimamente sui social o sulle riviste spopolano immagini di influencer che mostrano fieramente le proprie imperfezioni, per noi è difficile accettare le nostre.

Nonostante vengano sempre più spesso condannate, l’apparenza e la bella presenza rimangono per noi un must con cui costruire la nostra immagine.

Senza addentrarci nel merito del dibattito riguardante la chirurgia estetica e i famigerati ritocchini, faremo riflessioni più comuni.

Basti pensare alle mattine in cui siamo tremendamente in ritardo e usciamo da casa poco, o addirittura per niente, truccate.

Un vero incubo perché probabilmente ci sentiremo a disagio ed è anche per questo che abbiamo consigliato questo make up da fare in 5 minuti.

Lo stesso disagio, però, spesso si prova anche per dettagli molto più insignificanti del viso, ma che concorrono a realizzare un aspetto bello e curato.

Stiamo parlando della manicure: quante di noi si vergognano delle unghie tutte mangiucchiate o rovinate?

Ecco perché spesso si corre dall’estetista per cercare di rimediare e apparire immediatamente più in ordine.

Tuttavia, spesso basta anche una bella passata di smalto a casa, scegliendo il giusto colore e fissandolo adeguatamente.

Soprattutto superata una certa età si tende a osare meno anche con lo smalto e si privilegiano tonalità neutre.

A Luna polare

In ogni caso, per cambiare un po’ ma senza cadere nell’eccesso, al posto di smalto rosso, nude o french proviamo questa manicure facile e veloce.

L’attrice americana Blake Lively ha sfoggiato questa manicure durante la Fashion Week di New York e ha subito fatto tendenza.

Ben lontana dall’essere appariscente, si distingue al contrario per un design minimal, ma dal taglio raffinato.

Nello specifico, si tratta dell’ennesima versione rivisitata del french e dunque giocata su nuances quali bianco o rosa pastello, ma anche trasparente.

Viene denominata “a Luna polare” perché è una french invertita, con la linea bianca che ricalca la lunetta dell’unghia nella parte superiore, anziché all’attaccatura.

Tra l’altro, per replicarla non è necessario affidarsi a professionisti, in quanto è talmente basilare che possiamo cimentarci noi stesse nell’impresa.

Al posto di smalto rosso, nude o french scegliamo questa manicure essenziale ma elegante da fare anche a casa

Il primo passaggio prevede la stesura di un colore neutro, che può essere un rosa lattiginoso o un bianco tendente alla trasparenza.

È poi il momento di disegnare la lunetta con lo smalto bianco, prestando unicamente attenzione a non ripassarla aggressivamente, ma lasciando la linea sottile.

Nell’ultimo e terzo step sarà sufficiente fissare e lucidare la nostra originale french con un top coat trasparente.