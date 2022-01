Il freddo di questi giorni invernali si fa sentire non poco. Viene voglia di coprirsi adeguatamente e di accendere una bella fiamma nel camino. Potremmo così riscaldarci e godere di un buon tepore. Probabilmente il camino è quello dei nonni e ancora attrezzato con il paiolo di rame per preparare la polenta. Sarebbe così l’occasione di riscoprire come si cuoceva una volta con degli utensili diventati quasi desueti.

La cucina italiana è apprezzata in tutto il Mondo. Eppure ad esaminarne i piatti, si vedrebbe subito che i più famosi vengono da tradizioni popolari e fanno parte della cucina povera. Gli spaghetti aglio e olio della tradizione napoletana, la carbonara della tradizione romana, la bagnacauda di quella piemontese. A questo elenco non può mancare la polenta, oltre a tantissime altre preparazioni regionali.

Una tradizione secolare

La polenta è molto diffusa nelle Regioni più fredde dell’Italia ed è un piatto apprezzato dappertutto, anche al posto di risotto e salsicce. La caratteristica della polenta è di essere molto versatile e si presenta anche con un bel color dorato. È il colore della farina di mais, un dorato che riscalda la vista prima ancora che il corpo. La migliore farina di mais si fa pilando i grani grossi ed è detta anche bramata, secondo la tradizione.

Anche il paiolo in cui cuocere deve essere per tradizione di rame, oggi ristagnato. La qualità del rame è di distribuire bene il calore in cottura, cosa necessaria per la polenta. Una valida alternativa alla pentola in rame è l’utilizzo di quella in ghisa. Anche la ghisa è un materiale che distribuisce bene il calore come il rame, su tutte le sue superfici allo stesso modo.

Al posto di risotto e salsicce sta spopolando questa saporitissima polenta condita buona da far leccare i baffi

Vediamo come preparare una gustosa polenta condita a base di salsiccia e lardo.

Ingredienti:

400 gr di farina di mais;

1 cipolla;

1 ciuffo di prezzemolo;

30 gr di lardo o di burro;

300 gr di salsicce;

300 gr di passata di pomodoro;

1,5 l d’acqua;

sale q.b.

Preparazione

Prendiamo la pentola scelta per la cottura della polenta e tagliamo a pezzetti il burro o il lardo. Mettiamo in pentola a fuoco basso per farlo sciogliere. Tritiamo la cipolla e il prezzemolo per farli appassire nel lardo o nel burro.

Spelliamo le salsicce e tagliamole a pezzetti per farli scaldare 5 minuti nel soffritto di cipolla. Aggiungiamo la passata di pomodoro e dopo 10 minuti di cottura anche l’acqua.

Aggiungiamo il sale e quando comincia a levarsi il bollore, versiamo la farina di mais a pioggia. Mescoliamo con un cucchiaio rigorosamente di legno. Cuociamo la polenta per circa 45 minuti, mescolando di continuo. Quando la cottura è arrivata al punto giusto, serviamo ancora calda.