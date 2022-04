Si sente profumo di primavera e forse anche un po’ d’estate lungo i corridoi dei supermercati. Finalmente vediamo comparire nel reparto ortofrutta le primissime fragole, anche chiamate primizie. Questo piccolo frutto è così gustoso che davvero “una tira l’altra”. Le mangiamo nella macedonia, fresca e nutriente, oppure accompagnate da cioccolato e panna. Perfette per uno spuntino veloce perché non vanno sbucciate, le fragole sono la passione di molte persone.

Molti non lo sanno, ma oltre ad essere un frutto gustoso, le fragole sono anche una fonte di vitamina C. In più sarebbero anche dei potenziali alleati della salute cardiovascolare, grazia alla combinazione di mole antiossidanti e antinfiammatorie.

Al posto di coltello e cannuccia basta usare questo oggetto che abbiamo in cucina per pulire velocemente le fragole

Ma sia che ci servano per una macedonia o qualche preparazione come una crostata, bisogna rimuovere il picciolo. Che in realtà non è un vero picciolo, piuttosto un peduncolo con le foglioline attaccate.

Questa piccola parte della fragola è quel che consente al frutto di rimanere attaccato al fusto. È praticamente l’equivalente del picciolo della mela, della pera o di altri frutti. È essenziale non rimuoverlo prima di mangiarle, così da evitare che maturino troppo in fretta.

Solo dopo averle pulite bene, si procede alla rimozione di questa piccola parte superiore. In genere si utilizza un normale coltello per eliminare in fretta la calottina superiore. Oppure per fare più in fretta si utilizza una cannuccia in plastica, inserendola dal basso.

Quest’ultimo metodo è sicuramente molto più veloce e non rovina l’aspetto delle fragole, lasciandole integre. Il fatto è che entrambi andranno a rimuovere anche parte della polpa, ed è un vero peccato.

Un modo a cui non avevamo mai pensato

Esiste un metodo davvero semplice e super veloce a cui non avevamo mai pensato. Basterà utilizzare una semplice forchetta e verranno via solo le foglie e il peduncolo. Senza asportare la succosa polpa e quindi riducendo gli sprechi. Basterà incastrare tra i rebbi o denti della forchetta il peduncolo, passando sotto le foglioline.

Con un gesto veloce e deciso, ecco che verrà via solo la parte non commestibile, lasciando la fragola integra. Così potremo utilizzarla intera per le nostre preparazioni, come le fragole ricoperte di cioccolato. Oppure tagliarla in pezzi per la nostra macedonia, ma evitando di sprecare parti preziose.

Quindi, per sprecare meno polpa possibile al posto di coltello e cannuccia basta usare una normale forchetta. Ora possiamo pulirle facilmente e gustarcele una dopo l’altra come spuntino. Oppure possiamo preparare dei golosissimi muffin alle fragole.

