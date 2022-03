Il weekend appena cominciato porta con sé una piacevole ricorrenza, una delle tante occasioni che abbiamo per stare in famiglia e festeggiare.

Da calendario e da tradizione, infatti, il 19 marzo è il giorno designato per la festa di una figura molto importante: il papà.

Da piccoli probabilmente lo riempivamo di disegni o simpatici regali fai da te, ma ora è tempo di sfornare qualche nuova idea per stupirlo.

C’è chi ricorre ai classici cosmetici maschili e chi ancora più semplicemente vira su accessori come la cravatta o alcolici come grappe o brandy invecchiati.

Potremmo anche valutare di fare una bella gita in famiglia, concedendoci una mezza giornata al mare o pranzando in un agriturismo in mezzo al verde.

Tuttavia, uno dei modi più semplici e forse anche più apprezzati che abbiamo a disposizione per celebrare l’uomo di casa si nasconde in cucina.

Sappiamo bene quale potenziale abbiano le pietanze fatte con le proprie mani, ma al posto delle classiche zeppole sorprendiamo il papà con questo dolce velocissimo.

Molto più facile delle zeppole e anche di un più tradizionale tiramisù, le sfogliatine al caffè valorizzano tutto il sapore e l’aroma della celebre bevanda.

Sfogliatine al caffè

La prima cosa che va detta rispetto a questa preparazione riguarda la facilità d’esecuzione, che la rende perfetta anche per chi è alle prime armi.

Non resta dunque che scoprire dosi e protagonisti di questa ricetta furbissima, leggera e raffinata, ovvero:

230 g di pasta sfoglia rettangolare;

30 g di zucchero;

150 g di panna fresca liquida;

25 g di caffè;

50 g di burro fuso;

125 g di ricotta;

25 g di cioccolato fondente;

zucchero a velo q.b.

Al posto delle classiche zeppole, sorprendiamo il papà con questo dolcetto al caffè più facile e veloce del tiramisù

Dopo aver scolato la ricotta, se non ci avanza del caffè prepariamolo e, una volta zuccherato, lasciamolo raffreddare.

Nel frattempo, dedichiamoci alla base della crema, montando la panna; in un’altra ciotola, invece, amalgamiamo ricotta, zucchero a velo, caffè e gocce di cioccolato.

Incorporiamo quindi anche la panna montata e, coperta la ciotola con della pellicola trasparente, riponiamola in frigorifero a rassodarsi.

Passiamo quindi alla sfoglia, che dovrà essere divisa in 16 rettangoli uguali, da distanziare e spolverizzare con burro fuso e zucchero per renderli più crunchy.

Le sfogliatine andranno infornate a 180° C per 10 minuti, ma ricordiamoci di bucherellarle con una forchetta per evitare che gonfino troppo.

Una volta cotte e lasciate intiepidire, ne useremo alcune come base su cui spalmare abbondante crema, mentre altre andranno sovrapposte come fosse un sandwich dolce.

Per la guarnizione possiamo scegliere una combinazione di zucchero a velo e chicchi di caffè.