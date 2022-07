L’estate è la stagione migliore per gustare frutti di bosco dolci e maturi. Fragole, lamponi, mirtilli e ribes sono ottimi al naturale, ma danno il meglio di sé sulle torte. Che noia però preparare sempre le solite crostate o cheesecake. Piuttosto scopriamo una ricetta che viene dalla Danimarca.

Gli ingredienti della torta tradizionale danese alle fragole

Per i danesi in estate le fragole non possono mancare. Soprattutto sopra una bella torta rossa e bianca, che riprende proprio la bandiera della Danimarca. Questo dolce tradizionale si può tuttavia preparare anche coi frutti di bosco che preferiamo, per esempio more, lamponi, mirtilli o ribes. Vediamo allora gli ingredienti per otto porzioni:

250 g di marzapane o pasta di mandorle;

130 g di zucchero;

200 g di burro a temperatura ambiente;

7 uova;

50 g di farina 00;

100 g di cioccolato fondente grattugiato;

3 cucchiaini di zucchero vanigliato;

2 cucchiai di amido di mais;

2 dl di latte;

1 dl di panna;

500 g di fragole o altri frutti di bosco a piacere.

Ci servirà anche una tortiera con diametro di circa 24 cm. Una volta che abbiamo a disposizione tutti gli ingredienti, procediamo così.

Al posto della solita crostata o cheesecake con fragole, lamponi o frutti di bosco proviamo questo dolce danese

La ricetta della torta danese alle fragole è un po’ laboriosa, ma ciò non significa che sia difficile. Basta seguire questi passaggi:

grattugiare o sbriciolare il marzapane;

pesare 80 g di zucchero e mescolare col marzapane;

aggiungere il burro morbido e lavorare energicamente fino a ottenere un composto soffice;

versare nel composto quattro uova intere e aggiungere man mano anche la farina, continuando a mescolare;

nel frattempo preriscaldare il forno a 175 °C;

quando l’impasto è elastico stenderlo con un matterello;

foderare la tortiera con carta da forno, ungere con del burro e trasferirvi l’impasto della torta, dando la forma di una classica crostata;

cuocere per circa 25 minuti;

nel frattempo preparare la crema alla vaniglia mescolando in un pentolino lo zucchero vanigliato, tre tuorli d’uovo, 50 g di zucchero e l’amido di mais;

iniziare a cuocere a fuoco medio aggiungendo il latte e mescolando continuamente finché la crema non si addensa;

trasferire la crema in una ciotolina e lasciar raffreddare;

montare la panna e incorporarla delicatamente nella crema alla vaniglia;

nel frattempo sfornare la torta e spargervi il cioccolato grattugiato;

man mano che il cioccolato si scioglie, spalmarlo con una spatola;

far raffreddare la torta, poi versarvi sopra uno spesso strato della crema preparata in precedenza;

aggiungere le fragole lavate e tagliate o altri frutti di bosco a piacere.

Ecco servita una torta danese al posto della solita crostata o cheesecake. I più attenti avranno notato che al termine della preparazione avanzano degli albumi. Al posto che buttarli, possiamo sfruttarli per preparare dei pancake molto soffici, leggeri e senza glutine.

