Ammettiamolo, siamo tutti un po’ golosi. Un biscotto tira l’altro e, proprio come le patatine, finiamo per divorarne un pacco intero.

Per non parlare dei dolci al cucchiaio, morbidi e così cremosi da sciogliersi in bocca. Una squisitezza che ci permette di assaporare tutto il buono che la cucina ha da offrirci, soprattutto in fatto di merende e dessert.

Tuttavia, ogni volta che stiamo per sbranare il dolcetto che abbiamo davanti, ecco che arriva quella fastidiosa vocina che ci ricorda di essere a dieta. Così, torna alla mente la triste insalata e il nostro dessert resta là ad attendere invano.

Sappiamo tutti di non poter mangiare caramelle, gelati e cioccolatini ogni giorno, ma siamo sicuri di doverne fare proprio a meno? Certo che no, il segreto sta nelle quantità. Se però vogliamo goderci un buon dolce senza sentirci minimamente in colpa, allora Noi della Redazione abbiamo un’idea.

Non le solite creme pesanti e ricche di calorie, ma un ingrediente molto versatile in cucina e perfetto per tantissime ricette, lo yogurt.

Vediamo cosa realizzare con qualche vasetto per un risultato buonissimo e leggero.

Al posto della panna o della crema, ecco cosa utilizzare per preparare questo dolce squisitamente cremoso e poco calorico

Oggi prepareremo una deliziosa crema allo yogurt, con ingredienti particolari e poco utilizzati nelle ricette classiche.

Per 3/4 persone avremo bisogno di:

500 ml di latte di riso;

4 cucchiai di farina di riso;

2 uova;

500 grammi di yogurt classico bianco;

1 cucchiaio di miele o di sciroppo alla vaniglia;

cacao amaro in polvere q.b.

50 grammi tra noccioline e gocce di cioccolato.

Per prima cosa, prendiamo un pentolino, versiamo la farina e aggiungiamo sia le uova che il miele o lo sciroppo. Facciamo cuocere a fiamma molto bassa e uniamo a poco a poco il latte di riso. Mescoliamo ripetutamente per addensare e rimuovere eventuali grumi.

Togliamo dal fuoco e dopo qualche minuto aggiungiamo la granella e le gocce, oltre allo yogurt. Versiamo il tutto in un contenitore, preferibilmente di vetro, mescoliamo energicamente e concludiamo con una spolverata di cacao amaro.

Copriamo il contenitore con della pellicola e lasciamo raffreddare in frigo alcune ore, all’incirca 2.

Al posto della panna o della crema, questa crema è ottima dopo i pasti e tutte le volte che avremo voglia di qualcosa di dolce.

