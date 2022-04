Mancano poche ore alla domenica di Pasqua e molti di noi sono indaffarati con le varie preparazioni. Il numero delle portate e le ricette sono stati definiti già da tempo. Ora non ci resta che rimboccarci le maniche e iniziare a cucinare. Di solito, gli italiani iniziano il pranzo con un abbondante antipasto. Questa portata ha il compito di stuzzicare l’appetito. Come primo piatto, invece, molti scelgono di preparare la classica lasagna al forno. I secondi solitamente sono a base di carne. Pensiamo al classico arrosto di vitello o all’agnello cucinato nel forno con un delizioso contorno di patate.

Non solo carne

Ma se quest’anno vogliamo stupire tutti i commensali, scegliamo una ricetta diversa dal solito. Quindi, al posto della carne di vitello o agnello, possiamo preparare un secondo piatto a base di pesce. In particolare, scegliamo il salmone che, secondo gli esperti, sarebbe ricco di vitamina D, un elemento utile per la pelle. E contiene, inoltre, anche il fosforo, che aiuterebbe la salute dei denti e delle ossa. Quindi, come secondo piatto possiamo preparare degli spiedini di salmone e verdure.

Ingredienti:

300 g di salmone fresco e già pulito;

8 pomodorini ciliegino;

1 peperone;

1 limone;

origano q.b.;

olio EVO q.b.;

sale e pepe q.b.

Al posto della carne di vitello o agnello, per Pasqua prepariamo questo secondo di pesce ricco di vitamina D e fosforo

Iniziamo la nostra ricetta occupandoci del salmone. Eliminiamo la pelle e le eventuali lische. Tagliamolo a cubetti di media dimensione. In una ciotola versiamo quindi il salmone, il succo del limone, l’origano e l’olio EVO. Aggiustiamo di sale e di pepe. Mescoliamo tutti gli ingredienti e lasciamolo riposare.

Occupiamoci poi delle verdure. Laviamo il peperone, eliminiamo i filamenti bianchi interni e i semi e tagliamolo a fette. Sciacquiamo i pomodorini e rimuoviamo il picciolo. Versiamo i peperoni e i pomodori in una ciotola e aggiungiamo il sale, il pepe e l’olio EVO. Ora non ci resta che assemblare tutti gli ingredienti.

Componiamo gli spiedini, alternando il salmone e le verdure. Una volta terminata questa operazione, possiamo adagiarli in una teglia rivestita con carta forno. Aggiungiamo un filo di olio e cuociamo in forno per circa 20 minuti ad una temperatura di 180 gradi. Una volta pronti, possiamo servire i nostri spiedini ancora caldi e accompagnati da un contorno di insalata.

