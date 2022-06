Forse non tutti lo sanno ma le carote sono la radice del Daucus carota, appartenente alla famiglia delle ombrellifere.

Povere di calorie, circa 40 per ogni 100 g di prodotto, ma ricche di vitamine e fibre, le carote vantano molte specie diverse nel Mondo. Ad esempio quelle asiatiche tendono ad avere una colorazione senape ed una forma più affusolata e lunga rispetto a quelle europee di colore arancione acceso. Inoltre le carote, grazie alle loro proprietà, entrano di diritto tra gli alimenti per migliorare l’abbronzatura.

Le carote fanno parte della “sacra trinità” del soffritto assieme alla cipolla e al sedano, ma anche del brodo vegetale. Allo stesso modo le carote vengono spesso impiegate per zuppe, passati e vellutate. Tuttavia, al posto del solito soffritto e delle zuppe, è possibile utilizzare le carote per insaporire le nostre portate in modo gustoso ed originale.

Colorati involtini

Se stessimo cercando una ricetta originale, leggera e colorata da gustare nelle giornate più calde, le carote potrebbero essere di grande aiuto. Come? Realizzeremo delle gustose crepes di carote da farcire a nostro piacimento.

Gli ingredienti necessari per questa ricetta sono:

3 uova;

150 g farina 00;

350 g carote;

500 ml latte.

In sostanza le proporzioni sono quelle delle classiche crepes che, però, renderemo colorate e saporite grazie alle carote. Per prima cosa laviamo e sbucciamo le carote per poi lessarle in acqua bollente leggermente salata. Quando saranno ben morbide dovremo frullare con un frullatore ad immersione e mettere da parte.

A questo punto in un recipiente ampio metteremo le uova intere, il latte e gradualmente aggiungeremo la farina. Mescoliamo il tutto fino ad ottenere un composto liscio e senza grumi.

Al posto del soffritto e delle zuppe ecco come utilizzare le carote in cucina per piatto goloso a pranzo e cena

Una volta ottenuto l’impasto delle crepes, aggiungeremo anche le carote che avevamo frullato in precedenza. Queste daranno una bellissima colorazione arancio, oltre al sapore dolce e fresco.

Ungiamo un pentolino con una noce di burro e rovesciamo un mestolo di impasto facendolo cuocere da entrambi i lati. A questo punto possiamo dare libero sfogo alla fantasia per la farcitura. Possiamo utilizzare ad esempio del formaggio e del prosciutto cotto, grande classico.

Ma in realtà possiamo utilizzare anche le verdure per riempiere le crepes, come ad esempio zucchine e melanzane grigliate da insaporire con qualche foglia di timo.

Lettura consigliata

Dimenticheremo lasagne, risotti e cannelloni perché per stupire gli invitati serve questo semplice primo piatto al forno