Al posto del caffè se soffriamo di pressione alta proviamo queste 5 bevande, ma sostituiamo anche merendine e biscotti per favorire la riduzione del colesterolo

L’ipertensione è una patologia da non sottovalutare. Purtroppo, molti italiani ne soffrono senza esserne consapevoli. Ecco perché è di fondamentale importanza fare dei controlli frequenti, come forma di prevenzione.

Dal punto di vista alimentare, vi sono determinati cibi o bevande che un soggetto iperteso dovrebbe evitare. A contendersi il primo posto di questa lista sono il caffè e il sale. Eliminandoli dal nostro regime alimentare, potremmo tenere a bada la pressione, anche se non è sufficiente. Infatti, dovremmo mantenere un corretto e sano stile di vita, praticare dell’attività fisica e mangiare bene. Se siamo in sovrappeso o in condizioni di obesità, è probabile che anche la pressione sia alta. Infatti, se misuriamo il girovita e abbiamo queste misure, potrebbe essere un problema.

Di conseguenza, sarebbe il caso di perdere i chili di troppo, nonché di ridurre il colesterolo cattivo, il quale inciderebbe negativamente sulla pressione arteriosa. Dato che la caffeina sarebbe da evitare o limitare, al posto del caffè se soffriamo di pressione alta ci sono queste 5 bevande che potremmo provare.

Colazione senza caffeina ma energica

Si sa, una tazzina di caffè è il modo giusto per iniziare la giornata. Tuttavia, i soggetti ipertesi dovrebbero limitarne il consumo. Di conseguenza, vediamo quali bevande energetiche possiamo assumere in sostituzione.

La prima bevanda è il caffè di cicoria. Ha un sapore simile al caffè, ma si differenzia da quest’ultimo per l’assenza di caffeina. La seconda bevanda è il rooibos, anch’esso senza caffeina, conosciuto meglio come tè rosso. Ha un sapore delicato e fruttato.

La terza bevanda è simile al tè rosso, sia come colore che come sapore, ed è il karkadè. Privo di caffeina, si tratta di un infuso dei fiori di ibisco. La quarta è il golden milk, un mix tra il latte e la curcuma, alle quali si aggiunge anche un pizzico di pepe e un cucchiaio di olio di mandorle. L’ultima bevanda, che potrebbe sostituire perfettamente il caffè tradizionale, è il caffè d’orzo che non solo è privo di caffeina ma è anche ipocalorico.

Al posto del caffè se soffriamo di pressione alta proviamo queste 5 bevande, ma sostituiamo anche merendine e biscotti per favorire la riduzione del colesterolo

Come anticipato, non dovremmo limitarci solo a sostituire il caffè e il sale, ma dovremmo adottare un’alimentazione sana e bilanciata. Se siamo abituati a mangiare biscotti e merendine a colazione o nelle pause mattutine e pomeridiane, ecco cosa potremo sostituire:

fiocchi di cereali integrali non zuccherati;

yogurt greco bianco 0% di grassi;

un frutto;

10/20 g di cioccolato fondente con solo burro di cacao.

Gli esperti specificano che dovremmo limitarci a 2 frutti al giorno, evitando la frutta più calorica e zuccherina come banane, fichi, uva, nonché la frutta secca. Sebbene quest’ultima contenga proprietà benefiche, assumiamone in pochissima quantità, per esempio 4 mandorle. Inoltre, il cioccolato fondente conterrebbe proprietà benefiche per la riduzione del colesterolo e dei trigliceridi, a favore di cuore e fegato.

Lettura consigliata

Questi 7 alimenti permetterebbero di avere la pancia piatta e con questi esercizi potremmo bruciare fino a 700 calorie in un giorno