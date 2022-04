Ogni giorno la stessa storia: tempi limitati, impegni fin sopra i capelli e pranzo al volo. Panini e toast sono sempre le soluzioni più veloci e allo stesso tempo nutrienti e golose.

Tuttavia, al quarto giorno di fila di sandwich alternati da insalatone al tonno e pomodorini, cominciamo a sentire il bisogno di qualcosa di diverso.

Niente di troppo elaborato, ma comunque sfizioso e semplice da preparare. Se poi riusciamo a ideare una pietanza buona, veloce e versatile, ecco che possiamo sfruttare la ricetta anche in altre occasioni.

A questo proposito, gli esperti di cucina di ProiezionidiBorsa hanno pensato ad un manicaretto per un pranzo rapido ma non soltanto. Qualcosa da portare in tavola anche per cena, che stupisca i nostri ospiti e faccia felici tutti, compresi i più piccoli. E perché no, da consumare come aperitivo o antipasto quando invitiamo gli amici e i parenti a pranzo o a cena.

Vediamo qual è questa ricetta speciale, facilissima e soprattutto golosa, adatta ad ogni circostanza.

Al posto dei soliti toast e panini, sarebbe questa l’idea sfiziosa per un pranzo veloce e gustosissimo

Stiamo parlando dei pantoast, i pancake salati e ripieni di salumi e formaggio.

Un’idea geniale e morbidissima che salva i pranzi dell’ultimo minuto. Scopriamo insieme gli ingredienti da utilizzare e il procedimento da seguire:

150 grammi di farina 00;

200 ml di albume;

3 uova medie;

3 cucchiaini scarsi di lievito;

2 etti di prosciutto cotto;

120 grammi circa di formaggio spalmabile;

50 grammi di burro.

Procedimento

Per prima cosa, prendiamo una ciotola e versiamo la farina e le 3 uova. Mescoliamo e uniamo l’albume ed i 3 cucchiaini di lievito.

Imburriamo la padella, scaldiamola per circa un minuto e versiamo una parte del composto. A metà cottura, aggiungiamo il prosciutto e il formaggio spalmabile, poi copriamo con altro composto. Giriamo dall’altro lato e aspettiamo che anche questo si cuocia per bene.

Non appena sarà dorato su entrambi i lati, togliamo il nostro pantoast dalla padella e continuiamo fino alla fine di tutti gli ingredienti.

Possiamo utilizzare anche altri salumi, come il prosciutto crudo o la fesa di tacchino ed altri formaggi, pur sempre morbidi.

Al posto dei soliti toast, proviamo questa ricetta soffice, filante e deliziosa, che farà felici grandi e piccini.

