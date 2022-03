Quando si parla di legumi, i primi che ci vengono in mente sono i fagioli e i ceci, seguiti da lenticchie, fave e piselli, per citare giusto i più noti.

Spesso ci dimentichiamo di altri meno famosi, come le taccole. A partire da marzo, potremo averle sulle nostre tavole. Pur essendo dei legumi, dal punto di vista della composizione hanno caratteristiche che le accomunano maggiormente alle verdure. Hanno poche proteine, molta acqua e tante fibre, oltre ad essere assolutamente ipocaloriche: si pensi che 100 grammi di taccole apportano solo 18 calorie.

Tra i nutrienti presenti al loro interno, ricordiamo sali minerali come il fosforo, il potassio e il calcio e diverse vitamine (B1, B2, B3, B9, C e provitamina A).

Al posto dei soliti fagioli e ceci, proviamo questi legumi di stagione ipocalorici. Ovviamente, a questo punto non resta che chiedersi come cucinarli. Abbiamo già illustrato come usarli per preparare un goloso primo piatto e un contorno.

Stavolta vedremo come preparare le taccole al formaggio, un semplice e goloso contorno.

Ingredienti per 4 persone

500 g di taccole;

50 g di burro;

1 spicchio di aglio intero;

parmigiano.

Al posto dei soliti fagioli e ceci, proviamo questo legume di stagione ipocalorico da cucinare anche in questo modo

Lavare e mondare le taccole. In seguito, mettere dell’acqua in una pentola e salarla. Mettere le taccole a sbollentare al suo interno, poi scolarle.

In una padella, far sciogliere il burro assieme allo spicchio d’aglio. Lasciare per qualche minuto gli ingredienti all’interno della padella, dunque aggiungere le taccole mondate e mezzo bicchiere d’acqua. Eliminare l’aglio. Coprire la padella e far cuocere per 10-15 minuti circa. Al termine di questo lasso di tempo, spegnere il fuoco e spolverizzare la quantità desiderata di parmigiano sulle taccole quando sono ancora calde.

Fatto ciò, non resta che servirle. In poco tempo, ecco pronto un contorno semplice e diverso dai soliti.

