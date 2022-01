Gli animali domestici sono ormai presenti in tante case e fanno la gioia dei loro padroni. Cani e gatti sono un must assoluto e certamente la scelta più comune per chi è alle prime armi o ha già esperienza. Negli ultimi tempi, però, bisogna notare come stia aumentando la considerazione verso altri animali carinissimi.

Tra questi ci sono gli uccellini. Di pappagalli e canarini c’è l’imbarazzo della scelta e coi loro colori sgargianti danno vivacità a tutto l’ambiente. Alcuni si dice che portino anche fortuna. Se anche noi siamo amanti degli amici pennuti e ne desideriamo qualcuno da coccolare, dovremmo considerare le proposte di oggi.

Si tratta di esemplari esotici particolari ma non difficili da accudire, che inonderanno di colori la nostra abitazione. Ecco di quali parliamo e come prendercene cura.

Al posto dei soliti cani e gatti scegliamo questi graziosi uccellini esotici per tenerci allegramente compagnia in casa

Il primo esemplare non è una novità, ma vogliamo comunque presentarlo come si deve. La cocorita è un uccellino variopinto che vive alla perfezione in un ambiente domestico. Il suo piumaggio vivacissimo ci conquisterà e non smetteremo di adocchiarlo. È un animale allegro e vivace, che resiste anche da solo ma gradisce la compagnia. Per questo motivo si consiglia di acquistarne una coppia.

La gabbia in cui la si espone dovrebbe essere abbastanza spaziosa per garantirle un minimo di movimento. Il cibo preferito si compone di semini e frutta e verdura in pezzi. Mettiamole a disposizione sempre una quantità minima di acqua.

Diamanti mandarini

Graziosi e vivaci, i diamanti mandarini sono degli uccellini australiani che conquisteranno il nostro cuore. Sono molto colorati e i maschi si differenziano dalle femmine per le guance tendenti al rossiccio. Hanno un canto dolce e delicato e sono estremamente socievoli.

Nonostante provengano da zone calde e tropicali, non faticano ad adattarsi ai climi delle nostre parti. Nutriamoli con semi di miglio, frutta e verdura e non facciamogli mai mancare da bere.

Inseparabili

Dal nome si può intuire già tutto. Gli inseparabili sono uccellini che soffrono terribilmente la solitudine, per cui dovrebbero sempre vivere con un partner della stessa specie. Si distinguono per le spiccate doti intellettive, che permettono loro di prendersi cura a vicenda e apprendere ciò che gli insegniamo.

Il loro piumaggio può variare e comprendere le tonalità del verde, giallo o arancione. Come per le altre specie, cibiamoli con frutta, semi e vegetali, facendo particolare attenzione alla dieta. Al posto dei soliti cani e gatti, dunque, scegliamo questi graziosi uccellini esotici per tenerci allegramente compagnia in casa.

Approfondimento

