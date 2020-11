Credem potrebbe essere arrivato a un importante punto di svolta rialzista. Ricordiamo, però, che al non c’è mai fine, ma per questo titolo bancario potrebbe essere il momento della riscossa.

Guardando i numeri non si capisce come mai le ultime sette settimane siano state tutte al ribasso con una perdita dei oltre il 20%. Credem, infatti, presenta una forte sottovalutazione. Secondo le raccomandazioni degli analisti, infatti, il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 50% circa. Anche se in misura inferiore, la valutazione basata sul PE mostra una sottovalutazione del 20% circa.

In generale, Credem presenta ottimi punti di forza che si possono riassumere come segue:

a) la società restituisce margini elevati, sostenendo così la redditività del business;

b) considerando le piccole differenze tra le varie stime degli analisti, la visibilità del business del gruppo è buona;

c) storicamente, l’azienda ha pubblicato dati al di sopra delle aspettative;

d) il capitale proprio è uno dei più interessanti sul mercato per quanto riguarda la valutazione multipla degli utili;

e) negli ultimi dodici mesi, le previsioni di EPS sono state riviste al rialzo.

Al peggio non c’è mai fine, ma per questo titolo bancario potrebbe essere il momento della riscossa. Le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Il titolo Credem (MIL:CE) ha chiuso la seduta del 2 novembre in rialzo del 2,52% rispetto alla seduta precedente a quota 3,48 euro.

Come si vede dai grafici seguenti sia sul settimanale che sul mensile la proiezione in corso è ribassista ed è stata accompagnata dal volumi in aumento. C’è, però, un aspetto positivo.

Sia sul settimanale che sul mensile le quotazioni hanno raggiunto livelli molti importanti, rispettivamente, il III e I obiettivo di prezzo.

Lo scenario più probabile, quindi, è che le quotazioni possa raggiungere area 2,87/3,096 euro prima di ripartire al rialzo.

Time frame settimanale

Time frame mensile

