Dopo l’entusiasmo iniziale le azioni MFE B riprendono da dove si era interrotto il cammino ribassista di Mediaset. Ci eravamo lasciati con questa conclusione nell’ultimo report sul titolo e dopo 2 mesi le cose non sono affatto cambiate. Infatti, al momento sul titolo MFE B non ci sono ancora le condizioni per un’inversione al rialzo.

Per rendersi conto di quanto sia vera questa affermazione basta guardare al grafico riportato qui di seguito. Seppur con qualche rimbalzo, le quotazioni di MFE B hanno continuato nel loro percorso ribassista. In particolare, la settimana in corso potrebbe sancire l’inizio di una nuova forte fase direzionale. Come si vede dal grafico, infatti, la settimana in corso potrebbe confermare la rottura dell’importantissimo supporto in area 0,9383 euro (II obiettivo di prezzo). In questo caso le quotazioni potrebbero accelerare al ribasso per dirigersi verso la massima estensione ribassista in area 0,6409 euro (III obiettivo di prezzo).

Una prova di forza dei rialzisti, invece, si potrebbe concretizzare nel caso di un recupero in chiusura di settimana dell’importantissimo supporto in area 0,9383 euro. In questo caso non sarebbe da escludere un veloce ritorno in area 1,1 euro.

Prima di concludere questa parte ricordiamo un aspetto storico che non va trascurato quando ci si approccia al titolo MFE B. Il ribasso delle azioni ex Mediaset, ora MFE B, viene da lontano da quando nel 2000 valevano 7 euro. Da quel momento è iniziata una lunga e inesorabile discesa che le ha portate giù fino in area 0,5 euro. Le fasi rialziste sono solo servite agli investitori o per uscire da posizioni di lungo periodo in perdita o per aprire nuove posizioni ribassiste.

Al momento sul titolo MFE B non ci sono ancora le condizioni per un’inversione al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni MFE B (MIL:MS) ha chiuso la seduta del 26 aprile a quota 0,897 euro in ribasso dello 0,33% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale