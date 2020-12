Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Facendo parte della black list Consob, Trevi Finanziaria al momento è da evitare, ma se questo titolo azionario parte al rialzo porterà rialzi stratosferici.

È vero, infatti, che il titolo è sotto osservazione, ma l’ultimo aggiornamento al 30 novembre ha mostrato un miglioramento dell’indebitamento che è sceso a circa 270 milioni di euro.

D’altra parte, secondo l’analisi fondamentale, Trevi Finanziaria risulta essere molto sottovalutata. Se si confrontano le attuali quotazioni con il fair value scopriamo che il titolo è sottovalutato di oltre l’80%. Anche la valutazione basata sui multipli degli utili e il price to book ratio restituiscono un titolo molto sottovalutato.

Ci sarebbero, quindi, tutti i presupposti per un interessante apprezzamento del titolo.

Al momento è da evitare, ma se questo titolo azionario parte al rialzo porterà rialzi stratosferici: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Trevi Finanziaria (MIL:TFI) ha chiuso la seduta del 3 dicembre in rialzo dell’1,72% rispetto alla seduta precedente a quota 1,184 euro.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è ribassista, ma il supporto in area 1,166 euro sta reggendo molto bene e potrebbe rappresentare un ottimo trampolino di lancio per un prossimo rialzo,

Nel caso in cui, invece, si dovesse proseguire al ribasso gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

Da notare il segnale dello Swing Indicator al ribasso.

Time frame mensile

Come ci si aspetta da un titolo che ha perso tantissimo negli ultimi anni, la tendenza in corso sul time frame mensile è ribassista. Tuttavia le quotazioni hanno raggiunto un livello tale, area 0,81 euro, da cui potrebbero rimbalzare. L’eventuale svolta rialzista si potrebbe avere nel caso di una chiusura mensile superiore a 1,71 euro. In questo caso le quotazioni potrebbero partire al rialzo verso gli obiettivi indicati dalle linee tratteggiate. È interessante notare come nel caso in cui venga raggiunto l’obiettivo più vicino in area 3,96 euro le quotazioni potrebbero più che raddoppiare rispetto ai livelli attuali.

In caso contrario la discesa potrebbe continuare verso area 0,28 euro.

