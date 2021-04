L’estate è quasi alle porte. Siamo sicuri di essere pronti per affrontare la prova costume?

Di certo essere reduci dalle feste pasquali non giova a questa sfida. L’unica cosa da fare è riprendere una dieta sana ed equilibrata e praticare sport. In aggiunta alla corretta nutrizione e tanto allenamento, ci sono delle piccole accortezze che se messe in atto quotidianamente possono fare la differenza.

Al mattino e prima dei pasti questi 3 ingredienti aiuteranno a smaltire i grassi in eccesso: scopriamo quali sono e come vanno presi.

Stiamo parlando del succo di limone, della linfa di betulla e dell’aceto di mele.

Al mattino prima della colazione, è utile spremere un limone intero in un bicchiere d’acqua tiepida. Certo, appena svegli bere il succo di limone non è piacevole ma se vogliamo aiutare il nostro corpo a bruciare i grassi in eccesso, il limone è un ottimo alleato. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che bere acqua e limone fa bene alla salute, poiché ricco di vitamina C, e fa da sostegno al nostro sistema immunitario nel lungo periodo, se preso giornalmente.

Allo stesso modo, al posto del limone si può usare la linfa di betulla, ottima come drenante per combattere la ritenzione idrica e soprattutto come soluzione depurante. Infatti, aiuta ad eliminare le tossine depurando così fegato e reni.

Prima dei pasti, invece, è consigliato bere un cucchiaio di aceto di mele diluito in un bicchiere d’acqua a temperatura ambiente. Utilizzato in questo modo, l’aceto di mele tiene a bada l’aumento della glicemia accelerando l’assorbimento delle calorie. Tra l’altro, esso funziona come il succo di limone preso al mattino: se aggiunto al tè verde può essere un vero toccasana per il nostro benessere fisico.

Sana alimentazione e attività fisica prima di tutto

Prendendoci l’abitudine di seguire questi consigli al mattino e prima dei pasti questi 3 ingredienti aiuteranno a smaltire i grassi in eccesso. Ma ricordiamo sempre che è fondamentale per prima cosa seguire un’alimentazione bilanciata e fare attività fisica.