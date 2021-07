Le passerelle dettano le regole e fanno la tendenza della stagione in arrivo. Le case di moda più importanti al mondo diventano un modello da imitare e un esempio da seguire. Da Parigi a Milano, da Londra a New York, la fashion week resta l’evento più amato e atteso dai modaioli di ogni tempo.

Se la moda invernale si caratterizza per i suoi accessori e la predominanza del nero, il colore dell’eleganza per eccellenza, d’estate le cose cambiano. In questo periodo dell’anno, infatti, prevalgono i colori accesi, i tessuti leggeri e le lunghezze ridotte.

A parte gli abiti, a cambiare sono anche gli accessori. Se in inverno siamo soliti utilizzare borse scure e forse anche “austere”, in estate possiamo osare qualcosa di più casual. Vediamo, infatti, qual è il tipo di borsa che sta andando a ruba dall’inizio della stagione e che possiamo utilizzare in ogni momento della giornata.

Al mare o in città, è questa la borsa dell’estate che sta spopolando tra le modaiole

La borsa a cui ci riferiamo è in crochet, che tradotto in italiano non è altro che all’uncinetto. Si tratta di una particolare tecnica per creare i tessuti, che andava di moda tanti anni fa e che sembra finalmente essere tornata in auge. Delicato ed elegante, gli stilisti usano il crochet anche per creare abiti e t-shirt di ogni genere.

Possiamo trovare borse grandi per il mare e la città o piccole per la sera, basta cercare e scegliere il nostro modello preferito. Perché no, potremmo anche pensare di realizzarne noi stessi una, serviranno soltanto gli attrezzi giusti e, dato non irrilevante, un buon insegnate.

Dalla moda al passatempo pomeridiano

Chi meglio delle nostre nonne saprà insegnarci questa tecnica così antica e al contempo così moderna?

Potremmo imparare una nuova attività e divertirci con poco. Insomma, al mare o in città, è questa la borsa dell’estate che sta spopolando tra le modaiole e che non dobbiamo necessariamente acquistare in negozio. Chissà che questo tuffo nel passato non possa diventare la nostra nuova passione.