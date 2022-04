Chi di noi, spesso, non ha proprio idea di cosa cucinare? A volte, ci stufiamo di proporre sempre le stesse pietanze. È bello sperimentare in cucina, con passione e creatività, ma quando siamo stanchi e vogliamo mangiare in fretta per poi andare a letto, le cose cambiano.

A volte, infatti, possiamo gustare un piatto strepitoso, senza trascorrere ore e ore ai fornelli. Basta conoscere delle piccole chicche e il gioco è fatto. Uno dei piatti “salva cena” per eccellenza è la frittata. Bastano semplicemente delle uova che non solo hanno un sapore unico, ma ci fanno assumere anche proteine.

Quando non abbiamo voglia di cucinare, fare la frittata è una buona alternativa. Tuttavia, se vogliamo donare quel tocco di croccantezza in più, nonché un sapore più deciso, allora sarebbe il caso di aggiungere anche altri ingredienti.

Per esempio, un modo per esaltare le verdure è questo, senza burro e senza latte. Ma se fosse, in questo caso, la verdura ad esaltare le uova? Più che altro, un ortaggio di stagione, che starebbe benissimo con le uova e con un bel bicchiere di vino.

Frittata di asparagi e speck

Al forno o in padella ecco come cucinare la frittata di asparagi e speck, una soluzione salva cena con gusto e profumo, utilizzando, appunto, solo 3 ingredienti principali. A questi se ne aggiungono degli altri, per conferire un accenno di sapore in più.

Quello che ci occorre per preparare una frittata per 4 persone è:

500 g di asparagi:

4 uova medie;

100 g di speck;

Grana Padano D.O.P o Parmigiano Reggiano D.O.P;

olio extravergine d’oliva;

pepe;

sale.

Al forno o in padella ecco come cucinare l’ortaggio del momento senza sprechi salvando la cena con soli 3 ingredienti

È molto semplice da realizzare e tra la preparazione e la cottura, ci vorranno circa 20 minuti. Inoltre, se volessimo mantenere la linea, la frittata potrebbe essere cucinata al forno. Come si nota, si tratta di ingredienti poco grassi perché, in una dieta equilibrata e sana, formaggio e uova sarebbero contemplati, in poca quantità. Lo stesso discorso vale per lo speck, che rappresenta un insaccato magro rispetto ad altri.

Iniziamo mettendo una pentola con dell’acqua sul fuoco, portando ad ebollizione. Laviamo gli asparagi sotto acqua corrente e, successivamente, li puliamo. Non appena l’acqua bolle, saliamo e aggiungiamo gli asparagi, avendo cura di non bollire le punte.

Scoliamo per bene e quando saranno tiepidi, tagliamo solo il gambo. In una ciotola, aggiungiamo le uova, il formaggio grattugiato, il sale e il pepe e sbattiamo. Tagliamo lo speck a strisce e aggiungiamolo alla ciotola, così come anche gli asparagi. Amalgamiamo gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo.

Prendiamo una padella, aggiungiamo l’olio EVO e il composto facendo cuocere entrambi i lati della frittata.

