La verza è un ortaggio povero ma molto utilizzato nella tradizione culinaria italiana. Possiamo utilizzare questa verdura tipica della stagione invernale per preparare piatti diversi tra loro, ma tutti incredibilmente gustosi.

Molti non amano cucinarla perché in cottura può rilasciare odori sgradevoli, ma fortunatamente, proprio come con i broccoli, ci sono diversi rimedi.

Tra gli abbinamenti più amati ed apprezzati con la verza non possiamo non ricordare le patate e la salsiccia. Oggi però vogliamo proporre una ricetta in cui cucineremo la verza al forno e questi due preziosi ingredienti in un altro modo particolare e diverso dal solito. Infatti, non saranno solo le patate e la salsiccia a rendere questo piatto un vero successo. Utilizzeremo anche un ingrediente inaspettato che le conferirà un sapore unico e deciso.

Ingredienti

700 g di patate;

150 g di farina 00;

300 g di verza;

300 g di salsiccia;

150 g di brie;

25 g di formaggio grattugiato;

50 ml di vino bianco;

1 uovo;

20 ml di olio EVO;

sale q.b.;

pepe q.b.

Al forno con patate e salsiccia, ecco come cucinare la verza usando questo ingrediente segreto per una cena che vale oro

Iniziamo dalle patate, dunque mettiamole in una pentola piena d’acqua leggermente salata. Facciamole bollire e quando saranno morbide spegniamo la fiamma. Mentre le patate cuociono, laviamo la verza rimuovendo le foglie più esterne e le parti dure. Tagliamola a listarelle e trasferiamola in padella insieme all’olio.

Intanto, rimuoviamo il budello dalla salsiccia e ricaviamone la pasta. Sbricioliamola, uniamola alla verza in padella e, dopo qualche minuto, sfumiamo con il vino bianco. Lasciamo cuocere per qualche minuto finché il vino sarà evaporato del tutto.

Una volta pronte, scoliamo le patate, sbucciamole e schiacciamole usando lo schiacciapatate. Uniamo alle patate l’uovo, la farina, il formaggio grattugiato, il sale, il pepe e lavoriamo il composto con le mani finché non risulterà omogeneo.

Preriscaldiamo il forno a 190 gradi. Dopo aver rivestito una teglia con cerniera usando la carta forno, mettiamo metà composto di patate sulla teglia e con le mani modelliamo la base. Versiamo la farcitura di salsiccia e verza sulle patate. Tagliamo il brie a pezzetti e adagiamolo sul composto: questo darà un sapore inimitabile al piatto.

A questo punto, versiamo il restante composto di patate nella teglia in modo che copra bene la farcitura. Spolverizziamo con una manciata di formaggio grattugiato ed inforniamo. Dopo 45 minuti, il nostro gateau di patate ripieno di verza e salsiccia sarà pronto per essere gustato.

Consigli

Il gateau si può conservare in frigorifero per non più di un giorno dentro un contenitore ermetico. Abbiamo visto come al forno con patate e salsiccia la verza possa diventare un piatto diverso dal solito ma davvero irresistibile.

Essendo una pietanza molto ricca, possiamo proporlo come piatto unico per una cena informale. Infine, per accompagnare il piatto possiamo realizzare una semplice insalata, una caprese, oppure una gustosa caponata di melanzane.

