Al forno con il pane, la lattuga è perfetta per una cena veloce, sana e sfiziosa da cucinare per spendere poco

Quando cuciniamo, cerchiamo sempre di realizzare ricette che ci permettono di portare in tavola piatti veloci ed economici, ma al tempo stesso sani. Spesso non è così semplice trovare un equilibrio queste cose, ma una buona idea può permetterci di mangiare bene spendendo anche pochi soldi. Scegliere ortaggi di stagione può farci risparmiare sull’acquisto di frutta e verdura e permetterci di variare la nostra dieta. Tra gli ortaggi primaverili troviamo la lattuga, che possiamo utilizzare per diverse preparazioni. Generalmente, siamo soliti mangiarla in insalata insieme ad altri ortaggi. Tuttavia, proprio come si fa con il radicchio, possiamo utilizzare la lattuga anche per altre preparazioni e infatti oggi sveleremo come prepararla al forno. Con questa semplice ricetta porteremo a tavola un piatto semplice e veloce, ma davvero gustoso e salutare.

Ingredienti

400 g di lattuga;

150 g di pane;

2 cipolle;

2 uova medie;

25 g di burro;

30 g di formaggio grattugiato;

20 ml di olio EVO;

sale q.b.

Preriscaldiamo il forno a 180 gradi. Intanto, sbucciamo le cipolle e tagliamole finemente. Trasferiamole in un tegame e facciamole appassire con un filo d’olio extravergine d’oliva. Laviamo accuratamente le foglie di lattuga ed aggiungiamole in padella. Lasciamo cuocere il tutto per 5 minuti con il tegame coperto. Mettiamo quindi il pane su un tagliere e dividiamo la crosta dalla mollica. Tritiamo grossolanamente la crosta e riduciamo in pezzetti la mollica. Passiamo la mollica in padella con un filo d’olio e facciamola dorare. Trasferiamo la mollica in un recipiente ed aggiungiamo le uova e il sale. Tagliamo a listarelle la lattuga ormai raffreddata ed uniamola quindi al composto.

Dopo aver amalgamato gli ingredienti con un cucchiaio di legno, teniamoli da parte ed occupiamoci di comporre i nostri tortini. Ungiamo i pirottini con il burro e mettiamo sul fondo la crosta del pane sbriciolata. Riempiamo il resto con il composto di lattuga e spolverizziamo con del formaggio grattugiato. Inforniamo i pirottini e lasciamo cuocere nel forno per circa 20 minuti. Serviamoli ancora caldi, per sentire meglio tutto il profumo e il sapore di questo piatto semplice e gustoso.

Consigli

Ecco come al forno con il pane, la lattuga può diventare un piatto davvero speciale in pochissime mosse. Se vogliamo dare un tocco in più ai nostri tortini, possiamo arricchirli con un trito di spezie come salvia, timo e rosmarino. Infine, possiamo servire questi tortini di pane e lattuga accompagnati da gustosi contorni come una peperonata oppure dei carciofi o cavolfiori gratinati.

