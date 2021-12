Trovare il fine pasto giusto per una cena perfetta è sempre molto impegnativo. La scelta dovrebbe quasi sempre ricadere su dessert squisiti, ma altrettanto veloci da preparare.

La torta di mele è uno dei dolci più appetitosi e stupisce tutti se preparata secondo questa cremosa ricetta consigliatissima che è una girandola di gusto. Ma un dolce al cucchiaio è quello che serve in questi momenti e la pasticceria è un vero oceano di ricette tutte da provare.

Dunque, nella variante al cioccolato o al caffè ecco il dolce fatto in casa con cui tradire pure l’amatissima torta di mele. Stiamo parlando di un vero classico della pasticceria, da preparare abilmente secondo questi trucchetti da scoprire subito per fare un figurone.

Qualche piccolo trucco che torna sempre utile in cucina

La pasticceria è sicuramente la perfetta fusione di abilità, precisione, originalità e maestria. È vero anche, però, che fare un figurone è più facile per chi conosce i famosi trucchi del mestiere. Per esempio, per non avere mai più bignè sgonfi e molli basta seguire questi consigli salva ricetta. Sarebbe un vero peccato sprecare circa mezz’ora di forno e ottenere una pasta choux bassa e umida.

E non si sono mai viste delle zeppole così buone se si seguono questi consigli che davvero pochi conoscono. Si tratta di piccole astuzie che vale la pena conoscere.

Ma veniamo al dolce al cucchiaio perfetto con cui concludere una cena. Si tratta della panna cotta, una sorta di budino bianco e molto morbido, da affrontare a colpi di cucchiaio. Quali sono i segreti per preparare quest’ottimo dolce, ma soprattutto quali sono gli errori da evitare?

Uno degli errori più frequenti con la panna cotta è lasciare residui visibili di colla di pesce all’interno del dolce. Nelle ricette che prevedono l’utilizzo di quest’addensante, sempre meglio diluirlo con cura nel dolce, dopo una precedente fase di ammollo in acqua o latte. Non bisogna neppure dimenticare di filtrare la panna calda dopo l’aggiunta della colla di pesce, per evitare la formazione di grumi.

Un errore frequente è anche quello di usare una panna non di qualità o troppo poco genuina. La panna costituisce una buona metà di questo dolce, quindi, meglio sceglierla con cura. Altri errori frequenti sono:

sostituire la vaniglia con la vanillina;

non usare una panna fresca, ma una a lunga conservazione;

cuocere troppo;

riempire troppo presto gli stampini;

non lasciarla rassodare prima della consumazio ne.