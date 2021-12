È successo un’altra volta. Proprio qualche ora fa, mentre facevamo benzina senza l’aiuto di nessuno, abbiamo preso la pompa e qualche goccia di diesel ci è finita sulle scarpe.

Proprio sugli stivaletti nuovi e scamosciati, quelli appena acquistati o che ci hanno regalato, che adesso sono costellati da puntini sparsi qua e là. La disperazione ci assale e il pensiero è solo ed esclusivamente uno: dovremo gettare le nostre adorate scarpe. E se non volessimo proprio buttarle nella spazzatura, cosa si fa? Come possiamo rimediare a questo pasticcio? Molti credono che sia quasi impossibile rimuovere le macchie di benzina dalle scarpe, specialmente se scamosciate, ma non è affatto così. Ecco qualche trucchetto della nonna che ci salverà in extremis.

Al bando le odiose macchie di benzina sulle scarpe con questi geniali trucchetti della nonna

Il primo segreto ha come protagonista il bicarbonato. Ebbene sì, proprio il classico bicarbonato che usiamo in mille modi diversi, in cucina e non soltanto. Se ci siamo accorti subito del pasticcio e la macchia è ancora fresca, basterà applicarne una manciata sulla parte umida e lasciare agire per poco.

Possiamo ricorrere alla stessa strategia con il borotalco, proprio come si fa di solito con le terribili macchie d’olio.

Trascorso qualche minuto, prendiamo una spugnetta, bagniamola leggermente e strofiniamola in modo delicato.

Ricordiamo che questa strategia è ottima soprattutto per le superfici scamosciate, più delicate e difficili da pulire.

Se invece abbiamo a che fare con scarpe di tela o con le tradizionali sneakers, il rimedio è ancora più semplice.

Calzature da tennis e superfici meno delicate

Al bando le odiose macchie di benzina sulle scarpe con questi geniali trucchetti della nonna e questo che stiamo per vedere è davvero semplicissimo.

Non dovremo fare altro che ricorrere al classico sapone di Marsiglia, profumatissimo e molto utilizzato nei lavaggi di tutti i giorni. Anche in tal caso, dovremo tamponarne una piccola quantità sulla parte incriminata, meglio se con un po’ di carta assorbente.

Lasciamo agire per pochi minuti e tamponiamo utilizzando dell’altra carta assorbente inumidita con dell’acqua.

Facciamo asciugare e attendiamo il risultato.

Fortunatamente e al contrario di come molti credono, la benzina non è così difficile da rimuovere. Certo, se abbiamo a che fare con scarpe molto delicate, il problema potrebbe sembrare peggiore di quello che realmente è.

Non disperiamo però, perché a tutto c’è rimedio e anche in questo caso riusciremo a cavarcela meglio di quanto crediamo.