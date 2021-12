Il vino certamente non può mancare sulla tavola degli italiani durante tutto il periodo natalizio. Dai rossi ai rosé fino ai bianchi, ce n’è per tutti i gusti. Ma sia che siamo sommelier buongustai sia principianti nell’apprezzamento dei vini, una cosa è certa: mettere in tavola un vino tiepido non ci farà fare bella figura. Praticamente tutti i vini, infatti, andrebbero serviti ben freschi, per permetterci di apprezzare al meglio le loro note di profumo e di sapore. Ma cosa fare se ci siamo dimenticati di mettere il vino al fresco?

Molti ricorrono ai cubetti di ghiaccio, ma questa non è la soluzione ideale. Aggiungendo del ghiaccio al nostro bicchiere, infatti, andremo inevitabilmente ad annacquare il vino. Una mossa niente affatto raffinata, purtroppo.

Ma non disperiamo. In realtà esiste un trucchetto semplicissimo per raffreddare il vino all’ultimo minuto e senza cubetti di ghiaccio. Vediamo come.

Il trucco per un vino ben fresco ma non annacquato è quello di raffreddarlo con qualcosa che non si scioglierà nel nostro bicchiere. Niente cubetti di ghiaccio quindi. La soluzione è semplicissima, quasi banale, e certamente ci farà fare bella figura con gli ospiti. Per raffreddare il vino una volta servito nei bicchieri, diciamo addio ai cubetti di ghiaccio. Utilizziamo invece degli acini d’uva congelati. Proprio così: l’uva fungerà da cubetto di ghiaccio che non si scioglie. Ci permetterà quindi di raffreddare il vino senza comprometterne il sapore.

La ‘buccia’ dell’uva, infatti, è impermeabile, e raffredderà il vino senza intaccarne in alcun modo il sapore. E poi faremo bella figura con gli ospiti se metteremo in tavola un’allegra ciotola di acini d’uva ghiacciati, al posto dei soliti cubetti mezzi sciolti. Al bando i cubetti di ghiaccio, basta questo trucco semplicissimo per raffreddare subito il vino senza annacquarlo: gli acini d’uva.

Un consiglio per raffreddare il vino più in fretta in congelatore

Quando siamo proprio in emergenza e abbiamo appena tirato fuori una bottiglia dalla dispensa, come possiamo raffreddarla molto velocemente? Meglio metterla per qualche minuto in congelatore, che la raffredderà prima rispetto al frigorifero. Ma ecco un trucchetto per raffreddarla ancora più in fretta: prima di inserire la bottiglia nel freezer, avvolgiamola in uno strofinaccio da cucina bagnato. Una volta nel congelatore, lo straccio si raffredderà molto velocemente, aiutandoci a raffreddare il nostro vino alla velocità della luce.

