Aiuto per riempire e svuotare la piscina. Durante il periodo estivo di tanto in tanto va cambiata l’acqua della piscina. Non sai come fare? E’ la prima volta? Non è necessario rivolgersi ad un esperto, puoi farlo tu da solo. Con questa semplice guida lo farai facilmente senza spendere troppi soldi. Vediamo:

Come riempire la piscina

Aiuto per riempire e svuotare la piscina, un passo per volta.

Per riempire la piscina prima di tutto devi valutare bene il tempo che ci vuole; fatti un’idea della portata dell’acqua e se calcoli bene i tempi puoi anche allontanarti. E’ meglio non farlo di notte ed andare a dormire, potresti rischiare di allagare tutto il giardino.

Porta il tubo alla piscina. Se ti sembra che il getto sia troppo forte puoi coprire la cima del tubo con un calzino di spugna. Se l’acqua è troppo aggressiva potrebbe rovinare le piastrelle della tua piscina.

Finisci di riempire e lasciala riposare dalle 2 alle 3 ore l’acqua così che si stabilizzi con la temperatura esterna e si fermi.

Dopo potrai inserire i prodotti chimici (sale, cloro ed acido cianurico). Per questo affidati alle indicazioni che trovi sulle confezioni dei prodotti o alle istruzioni che ti avrà fornito il costruttore.

… e come svuotarla

Per svuotare la piscina ti servirà una pompa ad immersione, puoi acquistarla ma anche noleggiarla nei negozi di bricolage più grandi o in una ferramenta.

Collega il tubo allo scarico fognario, questo è un passaggio molto importante o allagherai tutta la via ed i vicini potrebbero lamentarsi. Non va bene nemmeno scaricarla nel prato perché con le sostanze presenti nell’acqua l’erba non sopravviverebbe.

Imposta la pompa drenante in base alle regole di scarico fognario del tuo comune, evita di intasare ed incorrere in multe. Regola bene la potenza perché le pompe hanno una grande capacità.

Quando la pompa non riuscirà più a pescare acqua finisci di svuotare la piscina a mano, utilizza un secchio.

Quando sarà completamente vuota la piscina va pulita. Aiutati con un bel getto d’acqua. Presta particolare cura ai filtri e alle incrostazioni.

Togli il grosso della sporcizia con uno spazzolone. Dopo la prima sgrossata pulisci anche a mano con una spugna o uno straccio bagnato, sfrega energicamente.

