Perché chiedere un aiuto per fermare il pignoramento di casa. Di questi tempi può succedere di venire incontro a difficoltà finanziare, è un momento difficile per tutti. Tuttavia proprio perché queste cose stanno succedendo a molti abbiamo un margine di tolleranza più alto. Vediamo insieme cosa fare e cosa non fare per fermare il pignoramento:

Cosa non fare

Questo il primo aiuto per fermare il pignoramento. In questo momento devi stare molto attento a tutto ciò che fai senza perdere la calma e valutando ogni situazione in maniera completa e rivolgendoti a dei professionisti. Rimani disponibile e collaborativo: non evitare le richieste della Corte o del prestatore. Non cedere il tuo titolo di proprietà. Non fidarti di chi si offre di pagare l’ipoteca dell’immobile e poi restituirlo. Cedendo la proprietà non avrai più la possibilità di reclamarlo. Non rivolgersi ad aziende sospette. Non fidarti di chi propone prestiti con poco anticipo e senza valutare attentamente la tua situazione. Ti troverai impelagato in tassi di interesse e tempistiche difficili da sostenere.

Cosa fare

Ci sono molte scappatoie in questi casi, la prima cosa da fare però è chiedere un po’ di tolleranza. Prova a contattare il prestatore e chiedere una modifica dei tuoi tassi di interesse e della somma pattuita, rateizzando differentemente. Offriti di pagare almeno la parte di cui disponi, poco è meglio di niente. Valuta l’idea di contattare un consulente immobiliare, saprà come muoversi e ti darà un aiuto professionale in questo momento difficile. Questo ti aiuterà a mantenere sotto controlla la situazione. Se viene sottoposta la richiesta di pignoramento chiedi che vengano forniti tutti i documenti necessari. Alcuni hanno una produzione di diverse settimane e richiedono nuovi controlli. Questo ti aiuterà a guadagnare tempo per raccogliere il necessario.

Aiuto per fermare il pignoramento di casa

Proponi una Sottoscrizione in lieu. Questo ti aiuterà a risparmiare molti soldi non dovendo gli arretrati al prestatore e potrà aiutarti a rimetterti in piedi più in fretta. Chiedi di verificare la legalità del pignoramento da parte della Corte. Questo procedimento è volto a stabilire la legalità dell’ipoteca e si effettua attraverso la verifica della catena dei titoli. In questo caso ti servirà un avvocato ma potrebbe salvare te e la tua casa. In ogni caso ti farà guadagnare molto tempo.

Valuta se dichiarare bancarotta. Così eliminerai alcuni dei tuoi debiti in cambio di pagamenti regolari. Questo fermerà la procedura di pignoramento e ti salverà dall’ipoteca. Informati con un consulente sulle varie forme di bancarotta personale. Anche questo è un aiuto per fermare il pignoramento di casa.