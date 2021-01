Nel corso del 2021 le donne potranno beneficiare di una serie di vantaggi economici per meglio sostenere le spese di mantenimento dei figli. Inoltre potranno godere di bonus finalizzati ad incentivare l’occupazione femminile con importanti sgravi contributivi. Per alcune donne in particolare esiste l’opportunità di ricevere aiuti economici da 500 a 800 euro per lavoratrici e disoccupate senza limiti di reddito.

Nel caso in cui nel nucleo familiare rientrano figli fiscalmente a carico aumentano le possibilità di fruire di ammortizzatori economici. Di solito, i sussidi governativi raggiungono per lo più i contribuenti economicamente più deboli che manifestano l’urgenza di sostegni finanziari. I bonus alle donne di cui ci occuperemo non richiedono la presentazione dell’ISEE e non prevedono specifici requisiti reddituali. Il che equivale a dire che gli assegni raggiungeranno alcune categorie di contribuenti donne a prescindere dalla loro situazione economica.

La Redazione si è già occupata di alcune misure economiche a sostegno delle donne su cui grava il fardello di più persone da accudire. A tal fine, proponiamo la lettura dell’articolo “L’INPS chiarisce come richiedere assegni di oltre 1.600 per le mamme con più figli”. Nel caso in cui nel nucleo familiare rientrano più figli fiscalmente a carico aumentano difatti le possibilità di fruire di ammortizzatori economici. Vediamo dunque di analizzare i requisiti necessari per ottenere aiuti economici da 500 a 800 euro per lavoratrici e disoccupate senza limiti di reddito. Ne consegue che anche chi non vive in situazioni di svantaggio finanziario potrà avanzarne richiesta.

Aiuti economici da 500 a 800 euro per lavoratrici e disoccupate senza limiti di reddito

Non vi sono soglie reddituali a delimitare il riconoscimento del bonus mamma domani e ancor meno dell’assegno di natalità. Ciò perché si tratta di contributi non già a sostegno del disagio economico, ma di misure premiali con l’obiettivo di incentivare le nascite. Diversa la tipologia del bonus mamma con figli disabili che invece intende anzitutto offrire un sostegno economico. Si tratta di un aiuto finanziario fino a 500 euro che raggiunge i nuclei monoparentali in cui è solo la madre ad occuparsi del figlio disabile.

Il sussidio spetta alle madri monoreddito e a quelle disoccupate che provvedono al mantenimento del figlio, purché con una percentuale di invalidità pari al 60%. Fra gli aiuti economici da 500 a 800 euro per lavoratrici e disoccupate senza limiti di reddito rientrano anche l’assegno di natalità e il bonus mamma domani. Il primo spetta alle madri per i primi 12 mesi di vita o in caso di adozione o di affido preadozione. In precedenza l’assegno di natalità presupponeva la presenza di redditi non superiori ai 25.000 euro.

Attualmente, a seguito della Legge di Bilancio 2020, si può beneficiare dell’assegno che oscilla tra 80 e 192 euro senza limiti reddituali. Alle donne in gravidanza o alle neomamme invece l’INPS riconosce un assegno di 800 euro che spetta anche in caso di adozione o di affidamento preadottivo. In questi ultimi casi rimandiamo a quanto statuisce il Decreto legislativo 184/1983 in merito all’affido preadozione in territorio nazionale.