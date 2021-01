Le partite IVA e i lavoratori autonomi sono state fortemente colpiti dalle restrizioni imposte dal Governo per la pandemia Covid. Gli aiuti sono stati stanziati dal Decreto Ristori. Ma anche le Regioni hanno assegnato numerose risorse con sussidi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. Aiuti concreti per sostenere anche coloro che sono rimasti fuori dalle varie agevolazioni per la mancanza dei requisiti. Ecco una breve panoramica degli aiuti alle partite IVA e autonomi con contributi a fondo perduto fino a 7.500 euro, elenco Regione per Regione. Le agevolazioni sono valide anche per i Professionisti iscritti ai vari Ordini professionali.

Aiuti alle partite IVA e autonomi con contributi a fondo perduto fino a 7.500 euro, elenco Regione per Regione

Iniziamo con gli aiuti predisposti dalle Regioni che vanno dal Piemonte alla Lombardia:

a) Piemonte: riaperto il bando che permette di ottenere un contributo a fondo perduto fino a 7.500 euro. Il contributo è concesso per coprire le rate dei mutui fino a 100mila euro;

b) Veneto: offre alle PMI e ai professionisti l’accesso ad un Fondo di garanzia di 41milioni di euro, per aiutare ad ottenere finanziamenti e mutui;

c) Liguria: apre due bandi per un valore di 10 milioni di euro per contributi di sanificazione per Covid e digitalizzazione;

d) Friuli Venezia Giulia: tantissime iniziative per sostenere i lavoratori nella formazione, tirocini all’estero, maternità. Le iniziative non presentano termini di scadenza della domanda;

e) Lombardia: riapre il bando “Credito Adesso Evolution” con la possibilità di ottenere prestiti agevolati da 18mila euro fino a 200mila euro a tassi agevolati (circa il 3%).

Agevolazioni: dall’Emilia Romagna all’Umbria

Gli aiuti alle partite IVA e autonomi con contributi a fondo perduto fino a 7.500 euro, elenco regione per regione del Centro Italia, dall’Emilia Romagna all’Umbria:

a) Emilia Romagna: con prestiti agevolati ai lavoratori autonomi da 5mila a 25mila euro, garantiti al 50% e con un tasso di interesse pari allo zero.

b) Toscana: sussidi per due mensilità a coloro che hanno dovuto interrompere il tirocinio a causa della pandemia Covid;

c) Umbria: offre un’indennità da 1.500 euro, da richiedere fino al 26 febbraio;

d) Lazio: aperto il bando “Ristoro Lazio IRAP” con contributi a fondo perduto per le Partite IVA e delle piccole e medi imprese.

Agevolazioni nel Sud Italia

Sono due le regioni che hanno stanziato fondi per le Partite IVA e i lavoratori autonomi:

a) Calabria: offre finanziamenti agevolati da 15mila fino a 80mila euro, in caso di attività con carenza di liquidità;

b) Puglia: offre un’indennità una tantum di 2mila, termine per presentare richiesta oggi 29 gennaio 2021.