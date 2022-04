Sembra ormai un lontano ricordo ma in realtà l’abbiamo vissuta fino a poco tempo fa e ancora ne sentiamo le conseguenze. La pandemia ha cambiato le nostre vite e probabilmente gli effetti si sentiranno anche a distanza di tempo. Per fortuna, però, lo stato di emergenza si è finalmente concluso e così possiamo riprendere la normalità tanto desiderata.

In questi due anni, sono tantissime le persone che hanno risentito delle restrizioni dovute al virus, specialmente le fasce più deboli. Bambini e anziani sono tra i primi ad aver bisogno oggi di un supporto per allontanare la negatività del periodo ormai passato.

A questo proposito, forse non tutti sanno che oltre alle classiche terapie di sostegno psicologico, esistono varie altre strategie decisamente innovative.

Si pensi all’arte e alla musicoterapia, entrambe utilizzate per la cura di disturbi dell’umore più o meno gravi.

Accanto a queste, una nuova terapia che sta garantendo importanti risultati è l’alpaca terapia.

L’alpaca è un delizioso animale appartenente alla famiglia dei camelidi e dalle sembianze simili al lama. È famoso soprattutto per la sua lana altamente pregiata, ma anche per la sua dolcezza. Vediamo quindi dove trovarlo in Italia e in cosa consiste questa speciale terapia.

Aiuterebbero bambini e anziani a combattere stress e tristezza questi adorabili animali che possiamo vedere anche in Italia

L’approccio si basa semplicemente sul prendersi cura degli alpaca, dando loro da mangiare e curandoli da ogni punto di vista.

Già utilizzato in Germania con gli anziani, questo approccio terapeutico risulta avere importanti effetti antidepressivi.

Probabilmente lo sanno soltanto in pochi, ma gli allevamenti di alpaca si trovano soprattutto al Nord Italia.

Iniziamo dal Trentino-Alto Adige, dove lo troviamo in provincia di Bolzano, a Soprabolzano.

Spostiamoci in Piemonte, con l’allevamento di Castelnuovo Nigra nell’Hinterland torinese.

Terminiamo in Toscana, dove possiamo trovare gli alpaca sia in provincia di Prato, a Terrigoli, che in provincia di Lucca, a Massarosa. Anche le province di Firenze e Grosseto risulta che ospitino allevamenti di alpaca, rispettivamente a Barberino Val d’Elsa e Cinigiano.

La lista non si conclude qui e probabilmente l’elenco è destinato ad aumentare nel corso del tempo.

Consigliamo in ogni caso di dare un’occhiata su internet per trovare gli indirizzi e il numero di telefono di ciascun allevamento. È necessario informarsi con i diretti interessati sulla possibilità e sulle eventuali modalità di accesso. Aiuterebbero bambini e anziani, ma anche adulti e ragazzi questi teneri animali che possiamo ammirare a due passi da casa nostra.

