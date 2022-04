Una bella carbonara ha sempre il suo fascino, ma dobbiamo ricordare che tutto quello che mangiamo nel lungo periodo ha un effetto sul nostro corpo. Ecco perché quando ci concediamo uno snack per spezzare la fame, la cosa migliore è scegliere delle alternative salutari.

Ad esempio, potremmo provare un cracker estremamente gustoso, perché croccante e nutriente. Tra gli ingredienti ci sono farine integrali e semi come quelli di lino e di sesamo.

Questi ultimi si combinano per portare un gran numero di benefici, dato che entrambi favoriscono la salute cardiovascolare e il metabolismo. Infatti, il potassio che contengono aiuterebbe a controllare la pressione, mentre gli acidi grassi aiuterebbero a regolare i livelli di colesterolo. Le fibre, invece, si occupano della salute intestinale, insieme alle vitamine del gruppo B.

Questi semi, però, contengono anche diversi antiossidanti, come manganese, vitamina E e selenio. Infine, potremmo anche fare il pieno di altri minerali, come fosforo, calcio e magnesio (per la salute di ossa e denti) e di rame e ferro (per la produzione di globuli rossi).

Ingredienti

120 g di farina integrale;

130 g di farina di farro;

60 g di semi di sesamo;

90 g di semi di sesamo nero ;

90 g di semi di girasole;

100 g di semi di lino;

130 g di acqua 130;

150 g di olio extravergine d’oliva;

fiocchi di sale q.b.;

sale fino q.b.

Aiuterebbero ad abbassare il colesterolo e a fare il pieno di vitamine e minerali questi gustosi crackers fatti in casa

La ricetta per realizzare questi crackers gustosi e salutari è estremamente semplice.

Prendiamo una ciotola e versiamoci dentro entrambe le farine. Aggiungiamo il sale fino e tutti i semi elencati come ingredienti. A questo punto aggiungiamo l’olio d’oliva e mescoliamo con l’aiuto di una forchetta. Quando gli ingredienti saranno ben amalgamati versiamo anche l’acqua.

Adesso, possiamo lavorare e l’impasto con le mani, dato che sarà diventato abbastanza malleabile. Stendiamo un foglio di carta da forno sul piano da lavoro e posizioniamoci sopra metà dell’impasto. Mettiamo sopra di esso un altro foglio di carta da forno e prendiamo il mattarello. Utilizziamolo per creare uno strato di impasto piuttosto sottile.

Dopodiché, togliamo la carta da forno superiore e prendiamo in mano quella inferiore per spostarla in una teglia. Se desideriamo una forma regolare, questo è il momento di crearla ritagliandola con un coltello. Spargiamo in superficie dei fiocchi di sale e inforniamo a 180° C per circa 15 minuti.

Togliamo il preparato dal forno e tagliamolo con un coltello o smezziamolo in parti irregolari. Inforniamo nuovamente per altri 5 minuti circa e aspettiamo che si raffreddino e ripetiamo il procedimento con l’altra metà dell’impasto.

Dopo il primo morso ci renderemo conto che non solo ci aiuterebbero ad abbassare il colesterolo, ma questi crackers potrebbero diventare anche il nostro spuntino preferito.

Lettura consigliata

Pochi lo usano ma oltre a trota e salmone questo pesce magro e saporito abbasserebbe colesterolo e trigliceridi