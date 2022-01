È risaputo che mangiare frutta e verdura sia fondamentale per la salute del nostro organismo. L’alimentazione, infatti, è un fattore chiave, a cui dobbiamo fare molta attenzione se vogliamo salvaguardare il nostro benessere.

La cura di noi stessi parte proprio dall’alimentazione. Basterebbe pensare a questi frutti tondi e simpatici che ci aiuterebbero ad abbassare trigliceridi alti e colesterolo cattivo.

In questa stagione, inoltre, al supermercato possiamo trovare davvero tantissime verdure di stagione molto preziose per il nostro organismo. Alcune di queste, in particolare, possono formare un ottimo contorno, davvero squisito e che sta bene con tantissime ricette.

Il potere di queste verdure è che riuscirebbero anche a proteggere la salute cardiovascolare, le ossa, la vista e non solo. Vediamo di cosa si tratta.

Aiuterebbe il cuore e depurerebbe l’organismo questo contorno di stagione che è un vero concentrato di vitamine e sali minerali

Proteggere il cuore è un’attività quotidiana che compiamo anche a tavola. Mangiare alimenti sani e genuini, ricchi di sostanze benefiche, può aiutarci a salvaguardare il cuore e il nostro fisico. Il contorno che stiamo per proporre possiede tutte queste caratteristiche.

Si tratta del contorno di cavoli, verza e pancetta.

Combatterebbero aterosclerosi e aiuterebbero la salute cardiovascolare

Forse non tutti lo sanno, ma mangiare cavoli e verze potrebbe aiutare davvero il nostro corpo. Questi alimenti, infatti, contengono sostanze preziose come la vitamina k, importante per la coagulazione del sangue e molto altro.

Cavoli e verza contengono sali minerali importanti, come selenio, potassio e manganese, oltre che le vitamine del gruppo B, che aiuterebbero il metabolismo. Inoltre, contengono antiossidanti e molecole che proteggerebbero dal rischio di aterosclerosi. Infatti, aiuterebbe il cuore e depurerebbe l’organismo questo contorno di stagione che è un vero concentrato di vitamine e sali minerali.

Ecco la ricetta per mangiare questo buonissimo contorno di cavoli e verza

Sminuzziamo la cipolla, quindi versiamola in padella e lasciamola soffriggere con un filo d’olio. Aggiungiamo qualche cubetto di pancetta e facciamo rosolare il tutto finché non noteremo il grasso sciogliersi.

A parte, tagliamo a listarelle il cavolo e la verza e mettiamoli a cuocere qualche minuto in una vaporiera. Passiamo, poi, la verdura nella padella in cui avevamo fatto rosolare la pancetta.

Aggiungiamo un po’ d’acqua e un filo d’olio, mescoliamo il tutto con un mestolo e serviamo in tavola. Il nostro contorno sarà davvero sfizioso e molto genuino. L’ideale da accompagnare a secondi piatti di pesce o di carne.