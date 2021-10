Mangiare sano vuol dire scegliere tutti quegli alimenti che permettono di nutrire il corpo, aiutandoci a rimanere in salute e a prevenire delle gravi malattie. È fondamentale quindi dare la giusta importanza ad una dieta varia ed equilibrata che ci permette di assumere dei cibi ricchi di nutrienti e proprietà salutari. In particolare, mangiare 5 porzioni giornaliere di frutta e verdura (2 di frutta e 3 di verdura), è una sana abitudine che ogni giorno ci mantiene in salute e allunga la vita.

Ecco perché Noi di ProiezionidiBorsa proponiamo sempre ai nostri Lettori degli alimenti che aiutano a proteggere il nostro organismo. Come questo frutto esotico dalla forma molto particolare che proviene dalla pianta dell’Averrhoa carambola, originario dell’India, dello Sri Lanka e diffuso nei Paesi del Sud-Est asiatico. Parliamo della carambola o Star Fruit, chiamato così per le sue particolari creste che formano una sezione a forma di stella.

Un frutto dal colore giallo-arancio, dalla buccia sottile e dal profumo intenso. La sua consistenza è molto croccante e il sapore, leggermente aspro, ricorda quello della prugna, dell’ananas e di alcuni agrumi.

Aiuterebbe a rimanere giovani e svuotare l’intestino questo frutto da molti usato solo come decorazione

Il frutto della carambola non è solo bello da vedere e buono da mangiare, ma possiede tante proprietà benefiche. Infatti, aiuterebbe a rimanere giovani e svuotare l’intestino questo frutto da molti usato solo come decorazione.

La carambola è un’ottima fonte di fibre, importanti per la salute del nostro intestino. Infatti questo frutto sarebbe utile in caso si stitichezza. L’elevata concentrazione di antiossidanti (vitamina C e flavonoidi), proteggerebbero la nostra pelle dagli attacchi dannosi dei radicali liberi, principali responsabili dell’invecchiamento cellulare.

Ma non solo, il frutto della carambola è un ottimo alleato del sistema cardiovascolare che contribuirebbe a controllare il battito cardiaco.

Ma facciamo attenzione, perché la presenza degli ossalati, potrebbe favorire la formazione dei calcoli renali. Quindi consultiamo sempre il nostro medico di fiducia.

Ma come si usa in cucina

Proprio per la sua particolare forma, il frutto è utilizzato per decorare i dolci. Ma in realtà la carambola è un alimento molto versatile.

Può essere aggiunto alle macedonie, all’insalata o centrifugato per creare delle bevande dissetanti. La carambola, è anche ottima cucinata con il pollo, il pesce o aggiunte alla zuppa. Essiccata diventa un perfetto snack da gustare come merenda.