Il caffè è sicuramente una delle bevande più consumate in Italia. Un rituale a cui molti non riescono a rinunciare. Da bere al mattino per ridurre la sensazione di sonno o da consumare dopo il pranzo per favorire il processo della digestione. Inoltre, diminuirebbe anche la sensazione di fame e l’appetito. Non importa se espresso, cappuccino o macchiato, bere il caffè è un’abitudine che rilassa corpo e mente. Una buona consuetudine da concedersi da soli o da condividere con amici e colleghi.

Una valida alternativa

Non tutti, però, amano il sapore del caffè. Altri invece non possono consumarlo a causa della presenza della caffeina, che potrebbe provocare stati di ansia e insonnia. Ma non temiamo, perché sul mercato ci sono delle valide alternative. Pensiamo al ginseng, dalle notevoli proprietà rinvigorenti. Al caffè d’orzo, che non contiene la caffeina, quindi sarebbe la bevanda ideale per chi soffre di problemi cardiaci o di disturbi di ansia.

Non sottovalutiamo, anche, le proprietà di una bevanda molto particolare, caratterizzata da un gusto intenso e molto deciso, che ricorda vagamente quello del classico espresso. Parliamo dello yannoh, un caffè ottenuto dalla miscela di cereali tostati. Gli ingredienti possono variare, ma tra gli immancabili troviamo la segale, la cicoria, l’orzo e i ceci o le ghiande. Possiamo trovare questa bevanda in versione solubile, da sciogliere in acqua calda. Oppure una miscela da preparare con la classica caffettiera.

Aiuterebbe a recuperare energie al mattino e a digerire dopo i pasti questa bevanda alternativa da bere al posto del caffè

Lo yannoh, quindi, sarebbe una valida alternativa al caffè e un prodotto dalle innumerevoli proprietà. Una bevanda energizzante che aiuterebbe ad iniziare con il piede giusto la giornata e a stimolare la concentrazione. Bevuto dopo i pasti potrebbe favorire il processo di digestione e sgonfiare la pancia. Inoltre, la presenza dell’orzo apporterebbe una quantità di fibre notevoli, molto importanti per combattere la stitichezza e l’intestino pigro.

Anche la segale favorirebbe il movimento intestinale e il buon metabolismo. Lo yannoh, quindi, è una bevanda che aiuterebbe la nostra salute. Ma come sempre ricordiamo di consultare il medico di fiducia per ulteriori informazioni, soprattutto se soffriamo di particolari patologie. Quindi, aiuterebbe a recuperare energie al mattino e favorirebbe il processo di digestione questa valida alternativa al caffè.

