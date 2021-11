Vestire incredibilmente bene non significa dover rinunciare a stare calde. Immancabile alleato di questo periodo dell’anno è certamente il cappotto. Qualunque sia il modello scelto, tenere il corpo caldo diventa una vera esigenza da soddisfare. Per farlo senza rinunciare allo stile basta puntare sui modelli giusti. E infatti aiuta a proteggersi dal freddo quest’elegante capo dallo stile senza tempo anche per le over 40.

Stiamo parlando del coat dress, un soprabito che sta facendo innamorare sempre più donne. Ecco cosa rende così speciale questo modello e come sceglierlo o abbinarlo in un outfit impeccabile.

Si tratta di un cappotto o di un vestito?

Era già chiaro qualche mese fa che tutte sarebbero corse a comprare questo straordinario capo protagonista di questi mesi. Il suo essere a metà tra un cappotto e un vestito consente di sembrare sempre eleganti anche senza svelare il vestito sotto il soprabito. Ma perché questo soprabito fa innamorare proprio tutte?

Ovviamente, è il suo romanticismo a conquistare moltissime donne. Tra queste anche personalità famose e grandissime icone di stile. Per non citare la solita Kate Middlleton, madrina di questo look, basta immaginare che lo ha indossato recentemente la reale Rania di Giordania. Lei lo avrebbe scelto proprio per l’incontro con Carlo e Camilla d’Inghilterra. Stretto in vita e a campana fino al ginocchio questo cappotto sfina la figura e rende le forme più sinuose. E, visto che questo modello sta spopolando più di quanto avremmo immaginato, ecco qualche idea per indossarlo in modo invidiabile.

Innanzitutto deve preferire questo modello la donna di 40, 50 e persino 60 anni. Si tratta di un modello sobrio e raffinato, l’alternativa perfetta anche all’abito da cocktail. Tra i Brand che lo propongo figurano stilisti come Alexander McQueen o Dolce e Gabbana, Elisabetta Franchi e MaxMara. Ma esistono numerose alternative low budget anche su Boonprinx, Zalando e Shein.

Tra i colori maggiormente suggeriti il blu e bianco, il rosso e persino l’arancione. Sulla scarpa, è consigliabile abbinare una décolleté in velluto o lucida dello stesso colore.

Mai indossare sotto questo soprabito vestiti più lunghi del cappotto. Il coat dress deve sembrare un vero e proprio vestito come dimostra più volte la bella Kate.

Se le temperature sono più rigide è possibile pensare anche all’abbinamento con stivali scamosciati neri con tacco a spillo per non mortificare la figura. Insomma il coat dress è un capo che ogni donna dovrebbe avere in armadio.

