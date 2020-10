Quando vorresti preparare un dessert ma non sai cosa offrire ai tuoi ospiti, potresti optare per questa preparazione semplice e adatta per ogni occasione. In questa versione, la golosità del cioccolato si sposa perfettamente con un frutto succoso come la pera. Il risultato? Un dolce profumato e buono che porta in alto la tradizione e le ricette delle nostre nonne. Ma adesso non perdiamoci in chiacchiere e mettiamoci all’opera per preparare una torta cioccolato e pere perfetta.

Ingredienti

200 g di cioccolato a latte o fondente;

2 pere possibilmente mature;

3 uova;

50 g di zucchero;

100 ml di latte;

50 g di zucchero di canna;

80 g di farina di tipo 00;

50 g di fecola di patate;

1 bustina di lievito per dolci.

Ai tuoi ospiti fai assaporare un grande classico grazie alla torta pere e cioccolato. Preparazione

Difficilmente il team di ProiezionidiBorsa vi propone ricette di difficile preparazione. Ed anche in questo caso, per creare un dolce succulento basteranno davvero pochi minuti ed un pizzico d’impegno. Partiamo dalle uova. In una ciotola inserite i tuorli e montateli con lo zucchero. Come molte ricette da noi proposte, anche per la torta pere e cioccolato potete farvi aiutare da un mixer o uno sbattitore elettrico. Noi preferiamo il classico metodo composto da pochi minuti di olio di gomito ed un cucchiaio di legno. Successivamente, setacciate la farina ed incorporatela al composto. Aggiungete la fecola di patate ed il lievito.

Aggiungete pian piano il latte a filo mentre continuate a mescolare. Lasciate giusto una mezza tazzina di latte, servirà nel prossimo passaggio. In un pentolino inserite il cioccolato e con il latte fate sciogliere a fuoco lento. Una volta raffreddato versatelo nel composto. Prendete ora gli albumi, montateli a neve e poi inseriteli in aggiunta all’impasto.

La preparazione è quasi giunta al termine. Mancano le pere. Sbucciatele e tagliatele a fettine. Prendete uno stampo per dolci e imburratelo, poi versateci il composto. Infine, con le pere decorate creando la fantasia che più vi piace e cospargete lo zucchero di canna. Infornate a 180 °C per circa 30 minuti. Ed ecco che la vostra torta pere e cioccolato sarà pronta. Potete servirla con uno strato sottile di cioccolato fuso oppure con il gelato alla vaniglia.

