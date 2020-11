Quando trasportiamo il nostro cane fedele in auto dobbiamo sapere che ci sono talune regole da rispettare. Sembrerà strano ma anche il cane è un trasportato ed anche per il medesimo valgono obblighi di cautela per assicurare un trasporto tranquillo e sicuro. Allora, per capire come comportarci, anzitutto, chiediamoci se ai cani va messa la cintura di sicurezza quando viaggiano con noi in auto. Ebbene, la risposta è si. Quindi, se non disponiamo del dispositivo di sicurezza, possiamo aspettarci di ricevere una multa. Sicchè, se si ha un cane, è opportuno essere a conoscenza di quanto stabilisce il Codice della Strada sul suo trasporto.

La cintura di sicurezza per cani

Il Codice della Strada impone che il conducente del mezzo sia nelle condizioni di poter effettuare le manovre necessarie per la guida. Tant’è che è vietato trasportare animali domestici in numero superiore a uno. Sicchè, è vietato trasportare il cane in condizioni tali da costituire un pericolo oppure un impedimento per la conduzione del mezzo. Per queste ragioni, è obbligatorio l’uso della cintura di sicurezza per il cane in auto. Il tutto, proprio allo scopo di garantire la sicurezza dell’animale, del conducente e degli stessi trasportati. La regola vale anche se l’auto è ferma nel traffico. A tal proposito, rileva una pronuncia della Corte di Cassazione, n. 20230/18, che ha confermato la multa ai danni del conducente di un’autovettura. Lo stesso, infatti, non aveva messo la cintura al cane, solo perchè si trovava in coda sulla strada.

Si aggiunga che la sanzione applicabile nell’ipotesi di siffatta violazione, va da 78,00 a 311,00 euro, oltre alla detrazione di punti alla patente. La cintura del cane, tuttavia, consiste in un dispositivo di sicurezza diverso da quello che si usa per i normali passeggeri. Si tratta, nella specie, di un’imbragatura o pettorina che dir si voglia, che abbraccia il cane e che viene agganciata alle cinture di cui è dotata l’auto. In conclusione, alla domanda: ai cani va messa la cintura di sicurezza quando viaggiano con noi in auto? La risposta, strano ma vero, è si. Inoltre, vanno anche rispettate tutte le accortezze che si è avuto modo di illustrare.