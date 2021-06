Alcune abitudini sono considerate tipicamente autunnali. In questo periodo dell’anno, infatti, i nostri boschi si popolano. Il bosco è una vera miniera ricca di gustosissimi cibi che possiamo raccogliere. Tanti però non sanno che anche l’estate può offrirci un po’ di queste preziose risorse. Aguzzando la vista possiamo trovare una delizia autunnale anche in estate, ecco come.

Anche con il caldo

Ovviamente non potremo trovare castagne fresche in pieno luglio. Ci sono però dei prodotti del bosco che non dipendono in modo così diretto dalle stagioni. È infatti semplicemente importante il tipo di clima. Quando è particolarmente umido o dopo la pioggia, infatti, possiamo ancora andare per boschi. Cosa possiamo trovare?

Dei funghi! Ebbene sì, i funghi non sono solo prerogativa dell’autunno. Anche in estate, infatti, possiamo farci delle deliziose scorpacciate di funghi. Ovviamente, però, non è così facile trovarli come in autunno. Non bisogna però disperare. Ci sono alcuni consigli da seguire per trovare i funghi anche in estate!

Ovviamente è raro che crescano funghi nell’afa e sotto il sole battente della pianura. Bisogna andare a cercarli in zone umide e fresche. La montagna, per questa ragione, è il luogo ideale. Anche se in pianura fa caldissimo, la montagna è spesso ancora fresca. Possiamo approfittarne per fare un’escursione alla scoperta delle bellezze dei monti! L’ideale, inoltre, è cercare i funghi dopo la pioggia.

È in questo momento, infatti, che i funghi crescono di più e spuntano dal terreno. Ovviamente, però, bisogna comunque fare attenzione. Prima di tutto bisogna prendere tutte le precauzioni necessarie per non trovarsi nel bosco nel bel mezzo di un temporale estivo. Come raccontato in un altro articolo, ciò può essere molto pericoloso. Ma è anche importante saper riconoscere i funghi commestibili. In caso di dubbi bisogna o abbandonare il fungo o rivolgersi alle autorità competenti.