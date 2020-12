Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il coronavirus ha inferto un colpo mortale al settore della ristorazione. Il Governo, ha tentato in tutti i modi di ristorare questa categoria in qualche modo. Infatti Agriturismi e ittoturismi possono accedere al bonus Made in Italy inserito nel Decreto Ristori 4. Le aziende del settore possono presentare domanda entro il 15 dicembre sulla piattaforma web dedicata del Portale della Ristorazione o presso gli sportelli degli uffici postali. Questa ultima modalità è stata inserita per agevolare il lavoro di piccole attività non sempre gestite da titolari avvezzi alle tecnologie.

Agriturismi in Italia

Il mondo degli agriturismi conta in Italia su 4576 strutture con 493319 posti a tavola e 285027 posti letto. Numeri da capogiro che garantiscono anche un importante fatturato. Lo scorso anno, grazie, soprattutto alla presenza di 8,2 milioni di stranieri, il comparto ha sviluppato un valore di 1,5 miliardi. Gli italiani, non sono da meno, perché scelgono questo tipo di attività ricettiva per trascorrere le proprie vacanze. Dal report di Coldiretti risulta che nel 2019, 5,2 milioni di italiani hanno trascorso una giornata negli agriturismi. Purtroppo il 2020 è un anno da cancellare in tutti i sensi. Le imprese del settore hanno il morale sotto i tacchi. Chi si attendeva qualche possibilità di guadagno per le imminenti festività natalizie è rimasto deluso.

Lockdown natalizio

Il Governo ha adottato una linea dura e perciò restrizioni e divieti di spostamenti faranno capitolare queste attività. Questa decisione è la ciliegina sulla torta, in senso negativo. Dopo i weekend di primavera, di Pasqua saltati, si va ad aggiungere il periodo natalizio compreso Capodanno ed Epifania. Le feste per antonomasia non si festeggeranno come sempre. Intanto, il bonus servirà a qualcosa per alleviare i danni della crisi economica?

La corsa alla domanda

Le aziende, in questi giorni, con l’aiuto dei propri consulenti economici, stanno studiando il procedimento. Il Decreto Ristori ha previsto molti codici ATECO. Agriturismi con attività di alloggio e ristorazione rientrano tra gli operatori che possono accedere al bonus ristorazione. Inoltre una buona notizia anche per le attività che vendono prodotti agricoli. In conclusione, agriturismi e ittoturismi possono accedere al bonus Made in Italy.