Agosto di fuoco per questi 3 segni che si sentiranno super sexy e guadagneranno autostima e rispetto

Una celebre canzone intonava “luglio col bene che ti voglio”. Ma ad agosto si rilancia con un protagonismo assoluto: durerà? Per intanto, bene che abbia inizio!

Sarà il caldo, le tintarelle di luna, oppure l’aria di spensieratezza e vacanze che agita questo mese rovente. Di certo, le stelle sembrano accompagnare alcuni spiriti nelle loro avventure. Anche perché ci sono almeno 2 fenomeni da tenere sottocchio:

il primo è la imminente congiunzione planetaria tra Luna e Giove: questi si sfiorano nella costellazione dell’Aquario nella prima settimana del mese. E poi, non dobbiamo dimenticare che sempre la Luna si avvicinerà a Saturno a conclusione del mese. Insomma: sarà un agosto di fuoco per questi 3 segni alla ricerca di conquiste.

L’Ariete è pronto per i riti d’amore

I nati sotto il segno dell’Ariete sono noti per utilizzare più risorse mentali e fisiche di quelle che sarebbero realmente in grado di sopportare. Con la leggerezza di agosto si sentiranno eroi ed eroine. Tenere testa alta e petto in fuori sono tra le prime regole dei rituali dell’amore, tanto per lei quanto per lui. La loro forza di volontà spicca, tanto più in un periodo nel quale potranno recuperare le energie spese nell’anno. Sono indomabili, grazie al loro pianeta dominante Marte. Prima di prendere decisioni però, attenzione a non rischiare perdite di tempo: nel carattere degli Ariete, è molto presente questa tendenza: un fiume diviso in troppi rivoli perderebbe vigore.

I nati sotto il segno dei Gemelli si faranno trovare pronti ed in forma: noti per volersi occupare di tutto con energia inesauribile, ma anche ansiosi di concludere tutto da soli e di non perdere quanto guadagnato, godranno di un rinnovato protagonismo. Alle sfide estive, risponderanno con energie e propositività. Questa capacità e voglia di afferrare la vita non sfugge al prossimo. Fa risplendere di luce e di energia anche nei momenti più bui. Un solo consiglio però può risultare utile: meglio non sottostimare il prossimo. Apparire saccenti potrebbe far risplendere meno le preziose doti. Mai risparmiare consigli, ma neppure esagerare con i giudizi.

Agosto di fuoco per questi 3 segni alla ricerca di conquiste

Al terzo posto ecco i nati sotto la costellazione dello Scorpione. La tendenza alla vendetta e l’incapacità di perdonare li ha bloccati negli ultimi mesi. Marte, loro pianeta dominante assieme a Plutone, li ha portati a vivere con un senso di rabbia alcuni avvenimenti. È stata una molla di energia, ma che ora sarà bene direzionare a nuovi progetti. Bene, dunque, lo slancio e la capacità di lottare nelle avversità. Dalle cattive influenze, che captano in profondità, possono ora ritrovare la luce. Più che ai complotti, penseranno alla costruzione assecondando la loro indole curiosa volta alla scoperta. Potrebbe fiorire qualcosa di bello.

