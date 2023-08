Agosto con le tasche piene di soldi per 4 segni zodiacali baciati dal dio denaro

Agosto appena cominciato preannuncia grandi novità a tema oroscopo. Le previsioni per il mese si fanno intriganti e benevole per quattro segni zodiacali. Saranno loro i protagonisti in positivo nelle prossime settimane, soprattutto dal punto di vista economico. Vediamo chi riceverà la grazia del dio denaro.

Il caldo estivo si fa sempre più opprimente, ma non scoraggia di certo l’oroscopo, che propone puntualmente le sue previsioni. Le stelle sembrano predire per i più fortunati un agosto con le tasche piene di soldi. Si tratta di quattro segni zodiacali che potranno stare tranquilli con il conto in banca. I liquidi non tarderanno ad arrivare e permetteranno di passare un periodo sereno e tranquillo. Ecco chi beneficerà maggiormente dell’influsso dei pianeti.

Per Cancro e Leone sarà un agosto con le tasche piene di soldi

Saranno giorni tutt’altro che tristi per i risparmi del Cancro. I trigoni di Saturno e Nettuno e l’appoggio di Giove garantiscono un momento sereno. Se per la maggior parte delle persone agosto è sinonimo di vacanze, gli appartenenti a questo segno avranno ancora impegni lavorativi. Qualcuno si fermerà, ma solo per un breve periodo. Per fortuna, questo sforzo ulteriore sarà prolifico per i guadagni. Lo sa bene chi si occupa di ristorazione, che metterà ancor più impegno in quel che fa. Per alcuni è uno dei mesi più redditizi dal lato economico e bisognerà sfruttarlo al meglio.

Conto in verde anche per il Leone, con il Sole a fare da guida luminosissima. Incredibilmente, ci si sente più a proprio agio sul lavoro proprio in questi giorni. Aver meno gente attorno forse rende più stabili e meno oppressi dalla presenza altrui. In ogni caso, ci si sente più disponibili a collaborare per raggiungere gli obiettivi. Anche per questo si riuscirà a rendere parecchio, e di conseguenza il denaro fluirà regolarmente. Occhio a non sperperarlo una volta al mare!

Tuffo nell’oro anche per Bilancia e Capricorno

Nonostante Plutone contrario, agosto sarà particolarmente prolifico per la Bilancia. Il Sole resta il compagno più fidato, mentre Marte si aggiungerà alla lista degli amici solamente dal 28. A lavoro, la situazione potrebbe non sembrare ottimale. In effetti, chi ha già terminato le ferie dovrà vedersela con le faccende da sbrigare. Chi ha un’attività in proprio, invece, potrebbe subire i pareri inopportuni di chi pensa di avere più esperienza. Eppure, tutto questo trambusto non inciderà minimamente sulle casse. Gli astri ripagheranno la pazienza necessaria alimentando le entrate. Sarà poi importante, ovviamente, investirle nel modo giusto.

Infine, si prende la scena il segno del Capricorno. Il cielo appare sgombro dalle nuvole, grazie all’influsso di pianeti come Giove e Plutone. Anche lontani da casa non si perderanno di vista gli affari. Il bisogno di tenere tutto sotto controllo è forte, soprattutto in ambito professionale. I quattrini non mancheranno e il gruzzolo che si aveva da parte sarà una certezza. Il colpo di genio? Organizzare le vacanze dove si ha qualche aggancio lavorativo.