Molte marche di prodotti per la cura dei capelli hanno messo in commercio dei trattamenti che alla fine hanno sempre lo stesso ingrediente prevalente: l’aglio. E a ragione: sembra infatti che sia un rimedio efficace per risolvere vari tipi di problemi legati alla normalizzazione del cuoio capelluto.

Ecco come utilizzare questa straordinaria varietà vegetale per sopperire a un problema che affligge non solo gli over 40.

Aglio bianco o rosso, come sceglierlo

L’aglio bianco o rosso, grazie alle sue virtù antibatteriche, sfiamma e purifica il cuoio ca­pelluto, aiuta il nostro corpo a combattere ogni tipo di infezione o impurità come la forfora. Stimolando la mi­crocircolazione, favorisce la vitalità dei bulbi, stimola la cre­scita dei capelli e aiuta a ridurne la caduta.

Aglio fresco contro la forfora e la caduta dei capelli

I capelli sani e vigorosi sono un traguardo che tutti ambiscono. Aglio fresco contro la forfora e la caduta dei capelli. Non per niente ritroviamo l’Allium sativum nella lista degli ingredienti principali di alcune lozioni o di oli antica­duta in commercio, così come di alcuni rimedi già pronti per combattere la forfora.

Maschera anticaduta all’aglio

Tra l’altro, una maschera per i capelli a base di aglio si può fare comodamente anche a casa. Per prima cosa bisogna ricavare l’olio anticaduta, sbucciando e tritando cinque spicchi d’aglio almeno, fino a ridurli a una crema omogenea. Si aggiungono poi 50 ml di olio d’oliva e si mescola tutto bene. Per rinforzare la soluzione oleosa, si lascia riposare a tem­peratura ambiente per uno o due giorni. Dopodichè si può usare questo olio come maschera per i capelli asciutti, massaggiando bene il cuoio capelluto. E’ consigliabile far passare dai 30 minuti a un’ora, prima di ri­sciacquare accuratamente e di procedere allo shampoo.

Rinforzante senza cattivi odori

Per chi si preoccupa della proprietà meno simpatica dell’aglio, valea dire il suo odore persistetne, nostro consiglio è quello di concludere i bellezza, spruzzando sul cuoio ca­pelluto una miscela di aceto e di olio essenziale di la­vanda e risciacquando con acqua fredda. Entrambi sono perfetti per valorizzare un trattamento eliminando i cattivi odori.

