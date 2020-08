Negli ultimi anni sono diventate come le cavallette nella storia: le cimici, insetti inutili e dannosi, antipatici e puzzolenti, si sono specializzate nell’ invadere le nostre case, al cambio di stagione. Complice purtroppo il surriscaldamento della terra, le estati e gli autunni sempre più caldi, queste novelle orde barbariche informato insetti sono diventate un vero problema. Oltre alla loro fastidiosa presenza e l’odore che emanano, vanno a nascondersi nel bucato e nei panni stesi, col rischio di indossarle e trovarcele addosso. In commercio esistono ovviamente decine di prodotti specifici in grado di prevenire la presenza ed eliminarla. Ma la nostra redazione vi suggerisce aglio e acqua la pozione magica per tenere lontana l’invasione autunnale delle cimici.

Un metodo semplice

Ed ecco allora che ancora una volta l’aglio viene incontro alle nostre esigenze in maniera naturale, pratica ed economica. Basterà prendere un contenitore dotato di spruzzino, ½ l d’acqua e dell’aglio in polvere. Mescolandoli bene e spruzzando il prodotto davanti alle finestre, sui davanzali e in prossimità di tutti gli ingressi esterni di casa, impediranno l’ingresso alle cimici, grazie all’ odore per esse insopportabile. La stessa cosa si può fare vicino alle piante dove ne vedremo concentrazione importanti. La pianta non verrà intaccata nella sua salute, le cimici cambieranno aria.

Anche menta e lavanda

Aglio e acqua la pozione magica per tenere lontana l’invasione autunnale delle cimici può anche non essere la soluzione preferita, se preferiamo utilizzare qualcosa di più profumato. Ecco quindi che i nostri esperti vi consigliano anche di utilizzare le piantine aromatiche. Nello specifico, il rosmarino, il timo e l’alloro sono delle formidabili barriere per evitare la presenza delle cimici. Inoltre, se amate anche per i profumi di casa gli oli essenziali di menta e lavanda, sappiate che sono anche dei validi deterrenti per le nostre nemiche verdi!

Approfondimento

