La dispensa degli alimenti ha delle regole ferree che devono essere rispettate. Alcuni alimenti non possono essere tenuti a contatto. Il rischio è che vadano a male o che si contaminino.

Patate, cipolle e aglio sono i tre cibi che in genere vengono associati. Averli sempre a disposizione in dispensa permette di sfruttarli per insaporire moltissime pietanze e per questo non possono mancare.

Conservarli bene però non è così scontato. Riporli insieme, nello stesso scomparto o sacchetto, è un gesto normalissimo. Ma si rivela un grande errore: aglio cipolle e patate mai insieme per non avere brutte sorprese.

Come preservare aglio, cipolla e patate

Patate, aglio e cipolle sono accomunati dal fatto di venire tutti dalla terra. Una volta tolti dal terreno, è nella loro natura germogliare. Germogliando però essi producono sostante tossiche per l’organismo. Per questa ragione una temperatura sbagliata è il loro peggior nemico.

Nelle patate, se compaiono macchie verdi o germoglio vuol dire che la concentrazione di solanina è eccessiva. I disturbi possibili sono vomito, diarrea e dolori allo stomaco.

Mantenerli freschi e integri potrebbe non essere semplicissimo. Sia le patate che le cipolle tendono a rilasciare umidità; per questa ragione il deterioramento viene accelerato.

Tenerle insieme è un grande errore, perché insieme l’effetto dell’umidità aumenterà. Il risultato è che marciranno più facilmente. Ecco perché aglio cipolle e patate mai insieme per non avere brutte sorprese.

La soluzione è non riporle insieme. Anzi, è bene metterle in due lati apposti della dispensa. In questo modo si allungherà la conservazione.

Custodire le cipolle e le patate

La conservazione delle cipolle è migliore se si ripongono in un sacchetto di carta forato (per lasciarle respirare). Riporle poi in un contenitore di plastica aperto e al buio.

Anche le patate vogliono il riparo dalla luce. Possono essere conservate in cantina, al riparo dall’umidità o in un sacchetto di carta chiuso.

E per l’aglio

La scelta migliore è comprare una treccia e conservarla integra, con i bulbi interi. L’aglio risulterà protetto dall’umido e durerà molti mesi. Sia in spicchi che col bulbo, l’aglio va protetto dalla luce diretta e dal caldo. Riporlo in dispensa in un sacchetto di carta è una buona idea, basta che stia lontano da fonti di calore.